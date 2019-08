Bayern Munich, Zé Roberto : "Coutinho est un joueur de classe mondiale"

Le Brésilien sait ce qu'il faut pour réussir en Bundesliga, et il a confiance dans le paria de Barcelone pour retrouver son meilleur niveau.

Giovane Elber, Zé Roberto, Douglas Costa, Dante, Lucio... les Brésiliens ont souvent bien réussi au . Philippe Coutinho va tenter de marcher dans les pas de ses compatriotes. Ce lundi, le meneur de jeu de 27 ans a officiellement été prêté pour une saison en Bavière par le . Un prêt avec une option d'achat fixée à 120 millions d'euros. Autant dire que Philippe Coutinho va devoir briller s'il veut rester plus d'un an au Bayern Munich.

Indésirable au FC Barcelone, Philippe Coutinho va tenter de retrouver son meilleur niveau et redevenir le joueur rayonnant qu'il était à . Dans un Bayern Munich qui a perdu James Rodriguez, Arjen Robben et Franck Ribéry cet été, le Brésilien aura la tâche d'être le créateur principal et d'alimenter Robert Lewandowski, mais aussi de marquer. Dans une interview accordée à Kicker, Zé Roberto s'est montré très confiant pour Philippe Coutinho.

"Le Bayern, un club avec une atmosphère parfaite"

L'article continue ci-dessous

"Coutinho est pour moi un joueur de classe mondiale. Mais il doit le prouver en revenant au niveau qu’il a montré à Liverpool. Je pense que le Bayern est un club avec une atmosphère parfaite pour le faire. Sa plus grande force est sa capacité à secouer les lignes adverses. Avec son dribble, mais aussi avec son intelligence de jeu, ce qui signifie qu'il sait comment utiliser les autres joueurs devant le but, il sait comment les libérer. Mais il doit augmenter son nombre de buts", a expliqué l'ancien du Bayern Munich.

L'ancien international brésilien a expliqué les raisons de l'échec de Coutinho au Barça : "Parce qu'il ne jouait souvent que comme remplaçant. Et il n’a pas souvent joué dans sa meilleure position - venant de la gauche ou du plus profond avec l’élan nécessaire pour attaquer le but. Et quand il était là, qu'il jouait, il ne pouvait pas apporter l'intensité nécessaire sur le terrain comme il l'avait fait à Liverpool. Mais au Bayern, je pense qu’il devrait pouvoir mieux s’installer dans l'équipe".

Interrogé par le site officiel du club allemand quelques minutes après sa signature, Philippe Coutinho a lui aussi affiché son optimisme : "Pour moi, ce changement représente un nouveau défi dans un nouveau pays et dans l’un des meilleurs clubs d’Europe. Je suis vraiment impatient. J’ai de gros objectifs comme le Bayern et je suis sûr de pouvoir les atteindre avec mes nouveaux coéquipiers". Le Brésilien portera le numéro 10 au Bayern Munich.