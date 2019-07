Bayern Munich - van Gaal tacle Ribéry : "Figo était ma star, pas Ribéry"

L'ancien entraîneur néerlandais du Bayern Munich n'a pas épargné Franck Ribéry qu'il a côtoyé durant deux ans en Bavière.

Franck Ribéry a laissé une trace impérissable au . L'ailier français a marqué l'histoire du club bavarois durant ses douze saisons passées en . L'ancien international français, âgé de 36 ans, a quitté le Bayern Munich cet été et a reçu une pluie d'hommage. Mais pas tout le monde n'est dithyrambique au sujet de l'ailier passé par l' , notamment l'un de ses anciens entraîneurs en Bavière.

Dans une interview accordée à Football, Louis van Gaal n'a pas épargné Franck Ribéry : "La star a un statut, dans le club comme dans l’équipe. Arrive un entraîneur, qui croit en un concept collectif… Beaucoup de vos collègues ont écrit que je n’étais pas capable de manager des joueurs matures et affirmés. C’est faux. Tout dépend si le joueur en question est prêt à s’inscrire ou pas dans le cadre de l’équipe et dans la structure collective que je veux créer".

L'article continue ci-dessous

"J’ai entraîné Figo et Rijkaard quand ils avaient la trentaine. À trente-quatre ans, Rijkaard était ouvert à mes idées. Il n’a pas utilisé son statut à des fins personnelles, mais collectives. Ces joueurs-là sont beaucoup plus utiles que ce que vous appelez des stars. Figo était ma star. Ribéry ne l’était pas. Il pensait bien plus à lui qu’à l’équipe", a ajouté le technicien néerlandais passé par le Bayern Munich, le et notamment.

Un tacle en bonne et due forme de la part du Néerlandais sur le Français. Louis Van Gaal a dirigé l'ancien international français durant près de deux saisons de 2009 à 2011 amenant le club bavarois jusqu'en finale de durant sa première saison, mais connaissant une seconde année beaucoup plus compliquée avec une triste neuvième place en lui valant une mise à l'écart précipitée.

Sans poste depuis son départ de Manchester United à l'été 2016, Louis Van Gaal a nié être à la retraite, lui qui est âgé de 67 ans : "Faux. ce sont les médias qui l’ont dit pour moi. On ne peut jamais se proclamer en retraite, surtout quand on reçoit autant d’offres. Cela dit, j’en reçois beaucoup moins depuis que les médias m’ont déclaré en retraite (rires)". Le Néerlandais promet recevoir des propositions "toutes les semaines". La retraite ce n'est pas pour maintenant pour Louis van Gaal, au moins un point sur lequel lui et Franck Ribéry sont sur la même longueur d'onde.