Bayern Munich vs Union Berlin : détails du match

Bundesliga - Journée 4 18 sept. 2026 - 14:30 Allianz Arena

Le coup d'envoi entre le FC Bayern Munich et le 1. FC Union Berlin sera donné le 18 septembre 2026 à 18h30 GMT (14h30 EST / 19h30 BST / 20h30 SAST).

La Bundesliga du vendredi soir en Bavière

Le FC Bayern Munich retrouve son stade pour recevoir le 1. FC Union Berlin à l'Allianz Arena en ouverture de la 4e journée de Bundesliga 2026-2027. Restant sur deux victoires de suite sur la scène nationale et européenne, le géant bavarois vise trois nouveaux points devant son public afin de conserver sa dynamique en ce début de saison au sommet du classement. Pour l'Union Berlin, un déplacement compliqué à Munich après une défaite frustrante à domicile offre une occasion immédiate de se relancer et de tester son organisation défensive face à la meilleure attaque du championnat.

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Kane et Karl offrent les trois points aux Bavarois

Le FC Bayern Munich aborde ce vendredi soir avec le plein de confiance après une victoire 2-1 à l'extérieur contre le SV Elversberg au Waldstadion an der Kaiserlinde lors de la 3e journée, le 13 septembre. Le jeune Lennart Karl a ouvert le score à la 26e minute avant que Maurice Krattenmacher n'égalise pour les locaux après l'heure de jeu. L'attaquant vedette Harry Kane a inscrit le but décisif à la 72e minute, permettant au Bayern de rester invaincu en Bundesliga avec sept points en trois matches, après un nul 0-0 à Schalke et un succès 5-0 en milieu de semaine contre Bodø/Glimt en Ligue des champions.

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Le faux pas tardif de Die Eisernen contre Schalke

Le FC Union Berlin se déplace vers le sud avec l'ambition de se relancer après une défaite 3-1 à domicile contre le FC Schalke 04 au Stadion An der Alten Försterei lors de la 3e journée, le 11 septembre. Mené après des buts de Robin Gosens et Adil Aouchiche, Tim Skarke a réduit l'écart en fin de match dans le temps additionnel (90+6') avant que Schalke n'ajoute un troisième but très tardivement. Ajoutée à une défaite 4-0 à l'extérieur contre le Bayer Leverkusen lors de la 2e journée, cette contre-performance pousse l'Union Berlin à chercher désespérément de la stabilité défensive pour freiner l'attaque incessante du Bayern.

Le bloc compact de l'Union peut-il stopper la ligne d'attaque du Bayern ?

Le Bayern Munich dispose d'un net avantage sur le papier, en s'appuyant sur les options créatives de Michael Olise, Jamal Musiala et Harry Kane pour faire sauter les blocs défensifs bas. L'Union Berlin s'appuiera fortement sur une organisation physique dans un bloc médian autour de Rani Khedira et Leopold Querfeld, avec l'objectif de lancer des contre-attaques rapides par l'intermédiaire d'Emmanuel Latte Lath. Avec des points précieux en jeu pour lancer le week-end, cette affiche du vendredi soir promet un match rythmé dès le coup d'envoi.

Nouvelles des équipes et effectifs

Vincent Kompany n'a pas confirmé de composition probable avant cette rencontre, et aucun souci de blessure ou de suspension n'a été signalé du côté des locaux. Des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi, à mesure que les informations d'équipe seront disponibles.

L'Union Berlin aborde ce match sans trois joueurs. Stanley N'Soki, Andrik Markgraf et Oliver Burke sont tous annoncés blessés et indisponibles pour le groupe de Mauro Lustrinelli. Aucune suspension n'est actuellement enregistrée du côté des visiteurs.

Forme

Le Bayern Munich a remporté quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, pour un match nul. Sa sortie la plus récente s'est soldée par un net succès 5-0 contre Bodø/Glimt en Ligue des champions, et il a aussi battu le VfB Stuttgart 5-1 en Bundesliga. Sur ces cinq rencontres, le Bayern a inscrit 13 buts et n'en a encaissé qu'un seul.

L'Union Berlin a remporté un de ses cinq derniers matches, pour un match nul et trois défaites. Son résultat le plus récent a été une défaite 3-1 contre Schalke en Bundesliga, et il a également subi une lourde défaite 4-0 contre le Bayer Leverkusen. En cinq matches, l'Union a marqué dix buts mais en a concédé quatorze.

Historique des confrontations

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte au 21 mars 2026 en Bundesliga, lorsque le Bayern Munich s'était imposé 4-0 à l'Allianz Arena. Sur les cinq dernières confrontations, le Bayern en a remporté trois, pour un match nul et une victoire de l'Union Berlin. Le Bayern a marqué douze buts lors de ces rencontres et en a encaissé cinq.