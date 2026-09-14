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Bayern Munich - Union Berlin, avant-match de Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

Bayern Munich vs Union Berlin
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Union Berlin

Aperçu complet du match entre le Bayern Munich et le 1. FC Union Berlin en Bundesliga. Nous passons en revue les résultats de la 3e journée, la forme récente et les principaux enjeux avant ce choc de vendredi soir à l’Allianz Arena.

Bayern Munich vs Union Berlin : détails du match

crest
Bundesliga - Journée 4
Allianz Arena

Le coup d'envoi entre le FC Bayern Munich et le 1. FC Union Berlin sera donné le 18 septembre 2026 à 18h30 GMT (14h30 EST / 19h30 BST / 20h30 SAST).

La Bundesliga du vendredi soir en Bavière

Le FC Bayern Munich retrouve son stade pour recevoir le 1. FC Union Berlin à l'Allianz Arena en ouverture de la 4e journée de Bundesliga 2026-2027. Restant sur deux victoires de suite sur la scène nationale et européenne, le géant bavarois vise trois nouveaux points devant son public afin de conserver sa dynamique en ce début de saison au sommet du classement. Pour l'Union Berlin, un déplacement compliqué à Munich après une défaite frustrante à domicile offre une occasion immédiate de se relancer et de tester son organisation défensive face à la meilleure attaque du championnat.

SV Elversberg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images

Kane et Karl offrent les trois points aux Bavarois

Le FC Bayern Munich aborde ce vendredi soir avec le plein de confiance après une victoire 2-1 à l'extérieur contre le SV Elversberg au Waldstadion an der Kaiserlinde lors de la 3e journée, le 13 septembre. Le jeune Lennart Karl a ouvert le score à la 26e minute avant que Maurice Krattenmacher n'égalise pour les locaux après l'heure de jeu. L'attaquant vedette Harry Kane a inscrit le but décisif à la 72e minute, permettant au Bayern de rester invaincu en Bundesliga avec sept points en trois matches, après un nul 0-0 à Schalke et un succès 5-0 en milieu de semaine contre Bodø/Glimt en Ligue des champions.

1. FC Union Berlin v FC Schalke 04 - Bundesliga 2026/27Getty Images

Le faux pas tardif de Die Eisernen contre Schalke

Le FC Union Berlin se déplace vers le sud avec l'ambition de se relancer après une défaite 3-1 à domicile contre le FC Schalke 04 au Stadion An der Alten Försterei lors de la 3e journée, le 11 septembre. Mené après des buts de Robin Gosens et Adil Aouchiche, Tim Skarke a réduit l'écart en fin de match dans le temps additionnel (90+6') avant que Schalke n'ajoute un troisième but très tardivement. Ajoutée à une défaite 4-0 à l'extérieur contre le Bayer Leverkusen lors de la 2e journée, cette contre-performance pousse l'Union Berlin à chercher désespérément de la stabilité défensive pour freiner l'attaque incessante du Bayern.

Le bloc compact de l'Union peut-il stopper la ligne d'attaque du Bayern ?

Le Bayern Munich dispose d'un net avantage sur le papier, en s'appuyant sur les options créatives de Michael Olise, Jamal Musiala et Harry Kane pour faire sauter les blocs défensifs bas. L'Union Berlin s'appuiera fortement sur une organisation physique dans un bloc médian autour de Rani Khedira et Leopold Querfeld, avec l'objectif de lancer des contre-attaques rapides par l'intermédiaire d'Emmanuel Latte Lath. Avec des points précieux en jeu pour lancer le week-end, cette affiche du vendredi soir promet un match rythmé dès le coup d'envoi.

Nouvelles des équipes et effectifs

Bayern Munich vs Union Berlin Équipes probables

Entraineur

  • V. Kompany

Vincent Kompany n'a pas confirmé de composition probable avant cette rencontre, et aucun souci de blessure ou de suspension n'a été signalé du côté des locaux. Des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi, à mesure que les informations d'équipe seront disponibles.

L'Union Berlin aborde ce match sans trois joueurs. Stanley N'Soki, Andrik Markgraf et Oliver Burke sont tous annoncés blessés et indisponibles pour le groupe de Mauro Lustrinelli. Aucune suspension n'est actuellement enregistrée du côté des visiteurs.

Forme

FCB

FCB - Forme

VFB
V5-1
OSN
V1-4
S04
N0-0
BOD
V5-0
ELV
V1-2
But marqué (encaissé)
16/3
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
FCU

FCU - Forme

IPS
D2-4
EBS
V2-4
SGE
N3-3
B04
D4-0
S04
D1-3
But marqué (encaissé)
10/16
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Le Bayern Munich a remporté quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, pour un match nul. Sa sortie la plus récente s'est soldée par un net succès 5-0 contre Bodø/Glimt en Ligue des champions, et il a aussi battu le VfB Stuttgart 5-1 en Bundesliga. Sur ces cinq rencontres, le Bayern a inscrit 13 buts et n'en a encaissé qu'un seul.

L'Union Berlin a remporté un de ses cinq derniers matches, pour un match nul et trois défaites. Son résultat le plus récent a été une défaite 3-1 contre Schalke en Bundesliga, et il a également subi une lourde défaite 4-0 contre le Bayer Leverkusen. En cinq matches, l'Union a marqué dix buts mais en a concédé quatorze.

Historique des confrontations

Face à face

Bayern MunichNulUnion Berlin
3
2
0
Bundesliga
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
4
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
0
FDM
DFB-Pokal
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
2
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
3
FDM
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
2
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
2
FDM
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
1
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
1
FDM
Bundesliga
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
3
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
0
FDM
13Buts marqués5
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué3/5

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte au 21 mars 2026 en Bundesliga, lorsque le Bayern Munich s'était imposé 4-0 à l'Allianz Arena. Sur les cinq dernières confrontations, le Bayern en a remporté trois, pour un match nul et une victoire de l'Union Berlin. Le Bayern a marqué douze buts lors de ces rencontres et en a encaissé cinq.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
FribourgFribourgSCF
3300101+99
V
V
V
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
330082+69
V
V
V
3
AugsbourgAugsbourgFCA
321093+67
N
V
V
4
Bayern MunichBayern MunichFCB
321072+57
V
N
V
5
RB LeipzigRB LeipzigRBL
320193+66
V
D
V
6
ElversbergElversbergELV
320187+16
D
V
V
7
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
311185+34
N
V
D
8
MayenceMayenceM05
311163+34
D
V
N
9
Eintracht FrancfortEintracht FrancfortSGE
311178-14
V
D
N
10
Werder BrêmeWerder BrêmeSVW
311156-14
N
V
D
11
Schalke 04Schalke 04S04
311134-14
V
N
D
12
CologneCologneKOE
311157-24
N
D
V
13
HoffenheimHoffenheimTSG
310267-13
V
D
D
14
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
310268-23
D
V
D
15
PaderbornPaderbornSCP
301204-41
D
D
N
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
3012410-61
D
D
N
17
M'GladbachM'GladbachBMG
3003312-90
D
D
D
18
HambourgHambourgHSV
3003012-120
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

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