Bayern Munich : une défaite 5-0, Salihamidzic "absolument choqué"

Le Bayern Munich a été humilié en DFB Pokal par Monchengladbach (5-0). Une lourde défaite qui a laissé sans voix son directeur sportif, choqué.

Le Bayern Munich a subi la pire défaite de son histoire en DFB-Pokal, mercredi, lorsqu'il a été battu 5-0 par le Borussia Mönchengladbach. Gladbach a pris l'avantage en deux minutes et menait déjà 3-0 après 21 minutes. C'était la première fois que le Bayern encaissait trois buts aussi tôt dans un match de coupe d'Allemagne...

Ramy Bensebaini et Breel Embolo ont chacun inscrit deux buts pour l'équipe locale, et Kouadio Koné a également trouvé le chemin des filets pour son premier but à Gladbach. Bref, le ciel est tombé sur la tête des Bavarois. "Je suis absolument choqué. Nous n'étions tout simplement pas dans ce match. Dans toutes les situations, ils étaient plus forts que nous. Un black-out collectif. C'était inexplicable. Nous savons combien c'est toujours difficile à Gladbach, nous en avons discuté avant. Tout cela est difficile à expliquer, je dois être honnête", a déclaré le directeur sportif du Bayern, Hasan Salihamidzic, à ARD après le match. Selon lui, l'absence de Julian Nagelsmann n'excuse pas tout.

"Nous n'étions pas du tout là dans les duels"

Ce dernier se remet actuellement du Covid-19 et n'était donc pas présent. Un non-évènement selon le directeur sportif. "Bien sûr, nous voulons que l'entraîneur soit présent. Mais la défaite n'a pas grand-chose à voir avec Dino, c'est plutôt que nous n'étions pas du tout là dans les duels. Tout ce qui pouvait mal tourner a vraiment mal tourné. Cela n'a pas grand-chose à voir avec l'entraîneur aujourd'hui", a ainsi expliqué Hasan Salihamidzic, remonté contre les joueurs après cette énorme sortie de route.

La défaite du Bayern face à Gladbach marque la deuxième saison consécutive où le club est éliminé du DFB-Pokal en 32e de finale. C'est maintenant la première fois depuis 1994-95 et 1995-96 que le Bayern n'a pas réussi à atteindre les huitièmes de finale lors de deux saisons consécutives de la compétition. De plus, c'est la première fois que le Bayern perd un match par au moins cinq buts d'écart depuis la victoire 7-1 du Fortuna Dusseldorf en Bundesliga en 1978. La dernière fois que le Bayern a concédé cinq buts ou plus dans un match remonte à novembre 2019, lorsque l'Eintracht Frankfurt l'a battu 5-1. L'entraîneur Niko Kovac avait été limogé dans la foulée de ce résultat.