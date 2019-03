Bayern Munich - Uli Hoeness veut parler à Joachim Löw ce mercredi

Alors que les deux hommes seront présents à l'Allianz Arena pour assister à la rencontre de Ligue des Champions, le boss du Bayern veut en profiter.

"Jérôme Boateng, Mats Hummels et Thomas Müller ne feront plus partie de l'équipe nationale. 2019 est l’année d’un nouveau départ pour l’équipe d’ . Il était important pour moi de faire part personnellement de mes réflexions et de mes projets aux joueurs et aux responsables du ", avait annoncé Joachim Löw, le sélectionneur de l'Allemagne, le 5 mars dernier, dans des propos accordés au très sérieux quotidien Bild.

L'annonce d'une décision forte, qui n'avait pas manqué pas de faire réagir Outre-Rhin. Et pour cause, ces trois éléments, Champions du Monde en 2014 avec la Mannschaft, ayant chacun contribué à l'écriture de l'une des plus belles pages de l'histoire de la sélection allemande.

Néanmoins, force est de constater que le présent est moins rose pour la sélection aux quatre titres mondiaux, notamment après une Coupe du Monde en sous le signe de la décadence, marquée par une élimination dès la phase de poules.

Uli Hoeness veut s'entretenir avec Joachim Löw ce mercredi

Toutefois, le timing de cette décision avait fait réagir le Bayern Munich, mécontent de voir certains de ses cadres du vestiaire potentiellement destabilisés alors qu'une qualification pour les quarts de finale de Ligue des Champions se joue en cette même période face aux Anglais de Liverpool.

D'ailleurs, le président du Bayern Munich, Uli Hoeness, compte bien avoir une explication ce mercredi avec le sélectionneur allemand Joachim Löw, alors que les deux hommes seront présents à l'Allianz Arena pour le huitième de finale retour entre les deux formations.

"Je vais essayer de lui parler personnellement après le match pour lui donner mon opinion sur cette affaire", a ainsi déclaré le premier cité dans des propos rapportés ar l'AFP ce mercredi. Au risque de déstabiliser ses désormais anciens joueurs, le sélectionneur allemand avait justifié sa décision par la volonté de repartir sur des bases plus saines au sein de la Mannschaft, permettant surtout à la nouvelle génération particulièrement talentueuse de se développer.