Bayern Munich : Thomas Müller plaisante sur une possible venue de Sadio Mané

La rumeur d'un transfert de Sadio Mané vers le Bayern Munich a fait réagir Thomas Müller, qui a préféré en plaisanter.

L'international allemand Thomas Müller n'a pas voulu se prononcer sur l'intérêt du Bayern Munich pour l'attaquant de Liverpool Sadio Mané. Il a souligné que si toutes les rumeurs étaient vraies, il y aurait "un groupe de 45 joueurs chaque année" à l'Allianz Arena.

Qu'a dit Müller sur les rumeurs de Mané au Bayern ?

Il y a eu beaucoup de débats autour de Mané, qui est sous contrat jusqu'en 2023 à Anfield. Mais Müller doute que les rumeurs soient fondées.

Le vainqueur de la Coupe du monde 2014 a déclaré à Bild : "Si tous les joueurs faisant l'objet de rumeurs nous rejoignaient, nous nous serions retrouvés avec une équipe de 45 joueurs chaque année.

"Je vais me présenter à la Sabener Strasse [le terrain d'entraînement du Bayern] au début du mois de juillet et voir qui d'autre est là."

Qu'a dit Mané sur son avenir à Liverpool ?

Le joueur de 30 ans a connu une autre campagne productive à Liverpool en 2021-22, aidant les Reds à remporter la Carabao Cup, un triomphe en FA Cup et la finale de la Ligue des champions.

Il a inscrit 23 buts en 50 apparitions, dépassant ainsi la barre des 100 buts pour les Reds, mais il n'a pas encore signé de prolongation de contrat.

Mané a fait allusion à de nouvelles conditions, déclarant au sujet de ses projets d'avenir avant le choc contre le Real Madrid au Stade de France samedi : "Honnêtement, la réponse que je peux vous donner maintenant est que je me sens très bien, et que je suis entièrement concentré sur le match de samedi.

"C'est la réponse que je dois donner avant la finale. Revenez me voir samedi et je vous donnerai la meilleure réponse que vous voulez entendre, c'est sûr. C'est spécial.

"Je vous donnerai alors tout ce que vous voulez entendre. Pour l'instant, il faut aller gagner parce que je n'ai pas le temps de faire autre chose. Je ferai tout mon possible pour le gagner car c'est mon plus grand rêve et celui de tous les garçons, ensuite je vous donnerai les réponses."

Müller sera-t-il au Bayern en 2022-23 ?

Alors que Mané pourrait s'avérer hors de portée du Bayern, Müller, qui a toujours été un pilier du club, reste dans le coin après s'être engagé jusqu'en 2024.

Interrogé par TZ sur les raisons pour lesquelles il a accepté de prolonger son séjour à Munich, le joueur de 32 ans a répondu : "C'est une réponse simple, parce que j'ai tout ce que j'apprécie ici dans le football professionnel.

"Je ne peux pas juger de ce qui se passe ailleurs, mais ici, je sais que je joue pour des titres, tant au niveau national qu'international.

"Nous avons remporté de nombreux championnats au cours des 10 à 15 dernières années et nous avons toujours joué pour la couronne européenne. Par conséquent, les conditions sur le plan sportif sont super et en aucun cas ennuyeuses.

"J'ai dans l'idée de jouer au plus haut niveau jusqu'en 2025. Je ne sais pas si cela se produira. C'est le plan. Cela n'a pas changé."