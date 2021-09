Bayern Munich : Salihamidzic dément l'intérêt du club pour Rudiger

Le défenseur central allemand est annoncé dans le viseur du Bayern Munich, une information fermement démentie par le directeur sportif du club.

Le directeur sportif du Bayern Munich, Hasan Salihamidzic, a pris ses distances par rapport aux informations selon lesquelles le club espère recruter le défenseur de Chelsea Antonio Rudiger. L'impressionnant international allemand, en fin de contrat à la fin de la saison 2021-22, intéresserait plusieurs grandes équipes européennes.

L'entraîneur du Bayern, Julian Nagelsmann, a alimenté les spéculations cette semaine en faisant l'éloge du défenseur central lors d'une conférence de presse, louant son "agressivité" et en le qualifiant de joueur "décisif". Salihamidzic a insisté sur le fait que le Bayern avait suffisamment d'options en défense pour s'y intéresser.

"Nous sommes vraiment très, très bien pourvus"

"Ce n'est pas bien de parler de joueurs qui sont dans d'autres clubs. Julian a dit cela à son sujet en conférence de presse, mais c'est un entraîneur qui voit beaucoup de joueurs - alors pourquoi ne pourrait-il pas évaluer un international et parler de ses forces ?", a-t-il confié dans des propos accordés à DAZN, satisfait des éléments présents.

"Nous sommes vraiment bien remplis au poste de défenseur central. Nous nous sommes très bien renforcés et avons fait venir un joueur de haut niveau en Dayot Upamecano, Lucas Hernandez est là, Tanguy Nianzou est là, Benjamin Pavard peut aussi jouer à l'intérieur - nous sommes vraiment très, très bien pourvus", a-t-il ajouté.





Goal a rapporté cette semaine que les géants allemands envisagent de signer le joueur de 28 ans et ont déjà été en contact avec son agent ainsi que son frère. Le Bayern n'est pas la seule équipe à suivre sa situation, puisque le Real Madrid et le Paris Saint-Germain sont également intéressés. Chelsea espère pour sa part faire signer une prolongation de contrat à l'ancien joueur de Stuttgart et de la Roma. Rudiger, lui, affirme qu'il n'est pas pressé de prendre une décision sur son avenir personnel.

"Cela ne fait même pas deux mois [que les discussions avec Chelsea ont commencé]", a-t-il déclaré dans une interview accordée à SID cette semaine. "Pour moi, ce sera maintenant la décision la plus importante de ma carrière professionnelle, donc je ne vais rien précipiter", a assuré l'Allemand, lucide dans son discours.