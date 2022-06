Bayern Munich, Sadio Mané : "Je rejoins l'une des meilleures équipes du monde"

Présenté devant la presse ce mercredi, Sadio Mané est heureux de rejoindre le Bayern et a remercié Liverpool de l'avoir laissé partir.

Sadio Mané est officiellement un joueur du Bayern Munich depuis ce mercredi. L'international sénégalais qui s'est engagé jusqu'en 2025 avec le club bavarois contre la somme de 41 millions d'euros, bonus compris, a été présenté ce mercredi après-midi devant la presse en compagnie de l'état-major du Bayern Munich et n'a pas caché sa satisfaction de rejoindre le mastodonte allemand.

"Je suis très heureux d'être enfin au FC Bayern à Munich. Nous avons eu de nombreuses discussions et j'ai senti dès le début le grand intérêt de ce grand club. Pour moi, il n'y avait donc aucun doute dès le départ : c'est le bon moment pour relever ce défi. Je veux réaliser de grandes choses avec ce club, y compris au niveau international. Déjà pendant mon séjour à Salzbourg, j'ai suivi de nombreux matches du FC Bayern - j'aime beaucoup ce club !", a déclaré Sadio Mané.

"L'équipe a des chances de faire beaucoup de choses en Ligue des champions. Je n'ai aucun doute sur le fait que le FC Bayern est l'une des équipes les plus fortes du monde. C'est l'une des raisons qui m'ont poussé à changer de club. Je crois en ce projet", a ajouté le nouvel attaquant du Bayern Munich.

L'ancien attaquant de Liverpool est heureux d'écrire une nouvelle page de sa carrière et a été convaincu par sa discussion avec Julian Nagelsmann : "Il a expliqué quelles étaient ses idées. J'ai été très intrigué et je me suis tout de suite vu dans le projet. Je suis ici depuis deux jours, j'ai déjà parlé à beaucoup de fans. J'aime vraiment cette ville et je suis heureux d'y vivre. J'ai pu jouer en Autriche, en France et en Angleterre. Maintenant, je suis content de pouvoir jouer en Allemagne. J'ai toujours travaillé dur pour jouer dans les plus grands clubs. Le FC Bayern est l'un d'entre eux".

Sadio Mané a rendu hommage à Liverpool et a remercié le club de l'avoir laissé partir : "J'ai passé six années merveilleuses à Liverpool, avec des gens fantastiques. Bien sûr, personne n'était heureux, mais cela fait partie de la vie. Après huit ans en Premier League, j'ai cherché un nouveau défi. Klopp est Klopp, vous le connaissez tous. Il voulait bien sûr me garder là-bas. C'est un type formidable, il a compris ma situation. Je souhaite le meilleur à Liverpool. Je ne suis pas sûr qu'il ait aimé me laisser partir".

"Quand j'ai quitté mes parents, j'avais 19 ans. Bien sûr, je voudrais que toute ma famille soit ici, mais ce n'est pas si facile. Mon oncle vient souvent me voir, mais au final, je suis un grand garçon et je peux vivre seul. Si ma famille et mes amis veulent vivre avec moi, ils peuvent le faire", a conclu le nouvel attaquant du Bayern Munich.