Bayern Munich, Robben indécis sur son futur : "La retraite ? C'est une option"

L'ailier néerlandais va quitter le Bayern Munich à la fin de la saison mais ne sait pas encore où il jouera et s'il va poursuivre sa carrière.

Le va tourner une page de son histoire récente. En fin de saison, deux joueurs emblématiques de la dernière décennie vont quitter le club bavarois : Franck Ribéry et Arjen Robben. Le fantastique duo qui a tant brillé sous les couleurs du Bayern Munich vit ces derniers jours au club. Âgé de 35 ans, l'ailier néerlandais ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Annoncé à , mais aussi Outre-Atlantique, Arjen Robben est encore indécis.

Présent en conférence de presse ce mardi pour officialiser son départ, tout comme Rafinha, l'ancien ailier de et du n'a écarté aucune possibilité concernant son avenir, ni même celle de mettre fin à sa carrière au terme de la saison actuelle : "La retraite ? C'est une option mais je ne sais pas si elle va se réaliser. Il est déjà tard pour prendre une décision mais je devais d'abord me battre contre ma blessure".

Un départ en apothéose avec un dernier titre ?

L'article continue ci-dessous

"Ce n'est pas évident de prendre une décision. La plus facile serait de dire ''j'arrête'', mais si vous voulez continuer à jouer, vous devez trouver un endroit où tout correspond, non seulement du point de vue footballistique mais aussi de ma famille", a ajouté Arjen Robben qui a déjà évolué dans quatre championnats différents dans sa carrière et pourrait, s'il décide de poursuivre sa carrière, en découvrir un cinquième la saison prochaine.

L'ailier néerlandais n'exclut pas de poursuivre sa carrière en Europe et n'aurait aucun problème à devoir affronter le Bayern Munich à l'avenir : "Si je devais aller dans une équipe qui jouera contre le Bayern Munich, je n'aurai aucun problème à célébrer. Je crois qu'il est stupide de ne pas exulter. Donnez tout pour l’équipe dans laquelle vous jouez, sinon vous dites simplement à l’entraîneur de ne pas vous mettre sur le terrain".

Ce samedi, le numéro 10 du Bayern Munich va disputer son dernier match sous le maillot qu'il a porté durant dix saisons face à Francfort à l'Allianz Arena. Un match qui pourrait le voir remporter un neuvième titre de champion d' , la plus belle des sorties : "Être sacrés champions samedi, après avoir passé 10 ans dans ce club, au milieu de 70 000 supporteurs dans une Allianz Arena pleine à craquer : il n’y a rien de mieux".