Bayern Munich - Ribéry : "Je vais encore jouer un an ou deux"

L'attaquant du Bayern s'est exprimé sur sa décision de quitter le club à la fin de la saison, déclarant qu'il souhaitait prolonger sa carrière.

Franck Ribéry va quitter le à la fin de la saison, après douze saisons passées en Bavière. En fin de contrat, l'international français va tenter de relever un nouveau challenge à 36 ans. Il s'est présenté ce mardi devant la presse pour la dernière fois avant son départ.

"Beaucoup de choses se sont passées dans ma tête, a-t-il déclaré au moment d'évoquer son départ. Avec douze ans, c'est une situation difficile. Je ne sais pas ce que je vais faire la saison prochaine, il y a plusieurs options. Je vais certainement jouer encore un an ou deux. Après ça, je reviendrai à Munich. Nous nous sentons bien ici. Nous avons toujours eu une bonne relation [avec Hoeness et Rumenigge], un respect mutuel. C'était dur, mais parfois vous devez avoir ce genre de discussions."

Le finaliste du Mondial 2006 s'est également exprimé sur le moment qui l'a le plus marqué en , désignant la victoire en contre le Borrusia Dortmund (2-1). "2013 a été le meilleur moment pour nous et pour les fans. C'était un rêve."

"Mon dernier match à Munich ? Ce sera difficile et triste"

Le 18 mai prochain, le Bayern Munich disputera son dernier match de la saison à domicile contre l' pour le compte de l'ultime journée de championnat ; un match qui pourrait sacrer les Bavarois champions d'Allemagne pour la septième fois consécutive. Un match qui sera forcément particulier pour Franck Ribéry. "Ce sera bien pour moi et ma famille, mais ce sera aussi difficile et triste, s'est-il projeté. Ma relation avec les supporters a toujours été incroyable. J'ai aussi connu des situations compliquées, mais les fans ont toujours été avec moi. Je n'oublierai jamais cela."

L'international français a ensuite épluché ses douze saisons en Bavière. L'entraîneur le plus marquant qu'il ait connu ? "Tout le monde sait que j'ai eu beaucoup de bons coaches. Mais une personne a été très importante : Jupp Heynckes." Le souvenir le plus douloureux ? "La finale [de la Ligue des champions] 2012 contre . Nous avons terminé deuxièmes du championnat, perdu la coupe et la finale de la C1. C'était particulièrement dur parce que nous avions dominé ce match."

Enfin, Ribéry a été questionné sur ce qu'il ferait une fois retraité des terrains, alors qu'un poste au sein du Bayern Munich a été évoqué à de multiples reprises. "Revenir au Bayern ? Peut-être. Nous en avons parlé. Mais nous avons le temps, beaucoup de choses peuvent arriver en deux ans. Le plus important c'est que je me sens chez moi à Munich. Devenir entraîneur ? Je ne sais pas. Je prends encore du plaisir sur le terrain."