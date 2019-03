Bayern Munich - Revenu à hauteur de Dortmund, Kovac ne pense qu'à son équipe

Les champions d'Allemagne sont revenus à hauteur du Borussia Dortmund samedi, mais Niko Kovac a insisté sur le fait qu'il ne pensait qu'à son équipe.

En tête de la Bundesliga depuis de longs mois, grâce notamment à un début de saison tonitruant couplé à plusieurs semaines de crise interne du côté du Bayern Munich, le Borussia Dortmund avait ouvert la porte aux hommes de Niko Kovac après une défaite face à Augsburg vendredi (2-1).

Ainsi, après trois mois de course poursuite acharnée entre les deux mastodontes du championnat d'Allemagne, le Bayern Munich n'a pas laissé passer sa chance samedi, en s'imposant avec la manière sur la pelouse du Borussia de Mönchengladbach (1-5), revenant à hauteur des hommes de Lucien Favre.

"Nous devons donc rester calmes", prévient Niko Kovac

Habitué à finir ses saisons tambours battants, le Champion d'Allemagne en titre peut désormais aborder les prochaines semaines avec l'ambition de faire respecter la hiérarchie. Inespéré il y a encore quelques mois. Néanmoins, Niko Kovac, l'entraîneur des Bavarois, a affirmé se focaliser uniquement sur ses joueurs, et non sur les performances du Borussia, qui n'a gagné qu'un seul de ses six derniers matches de championnat.

​

L'article continue ci-dessous

"Je ne veux pas parler de Dortmund", a-t-il déclaré. "Nous parlons de nous-mêmes et je pense que notre équipe va très bien actuellement. Nous avons gagné 11 fois en 12 matches et c'est ce à quoi je m'attends. Nous aurions pu atteindre un ou deux objectifs de plus, mais globalement nous sommes satisfaits".

"Nous savons que beaucoup de choses sont possibles en cette saison. Nous devons donc rester calmes. Nous devons simplement veiller à donner tout ce qui est en notre pouvoir pour devenir champions", a ensuite ajouté le Croate, déterminé à inverser la tendance.

Si les munichois ont désormais leur destin entre leurs mains, il leur faudra aussi briller en Ligue des Champions pour rester sur leur dynamique impressionnante. De ce fait, la réception des Reds de Liverpool (0-0 à l'aller), eux aussi à la lutte avec Manchester City en tête de Premier League, devrait constituer l'un des tournants majeurs de la saison des protégés d'un Niko Kovac qui, pour sa part, aura forcément à coeur de soulever son premier trophée en tant qu'entraîneur.