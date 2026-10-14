Bayern Munich - RB Leipzig : les détails du match

Bundesliga - Journée 6 17 oct. 2026 - 12:30 Allianz Arena

Le coup d’envoi du match entre le FC Bayern Munich et le RB Leipzig sera donné le 17 octobre 2026 à 16 h 30 GMT (12 h 30 EST / 17 h 30 BST / 18 h 30 SAST).

Un choc entre poids lourds après une semaine européenne

Le FC Bayern Munich retrouve l’Allianz Arena pour accueillir le RB Leipzig lors d’un choc à enjeu de la 6e journée de Bundesliga 2026-2027. Les deux équipes abordent ce rendez-vous de samedi soir après avoir disputé en milieu de semaine la 2e journée de la Ligue des champions, ce qui ajoute une dimension tactique et met à l’épreuve la profondeur de leurs effectifs. Le Bayern de Vincent Kompany veut réaffirmer sa domination sur la scène nationale devant son public, tandis que le Leipzig de Martín Demichelis entend profiter de sa récente dynamique européenne pour envoyer un message fort dans la course au titre en Bundesliga.

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Le Bayern et ses six buts à Stavanger

Le Bayern Munich aborde le choc de samedi après un spectaculaire match nul 3-3 en Ligue des champions sur le terrain du champion de Norvège, le Viking FK, mardi 13 octobre. Mené 2-0 en première période, le Bayern a renversé la situation grâce à un doublé de Harry Kane après la pause (54e sur penalty, 60e) et à un but de Luis Díaz (70e), avant de concéder l’égalisation à la 90e minute. Après ce résultat et son match nul 2-2 contre le FC Augsbourg en championnat, l’équipe de Kompany veut convertir sa puissance offensive, illustrée par ses 28 tirs, en victoire décisive.

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Deux matches de suite sans encaisser de but pour le RB Leipzig

Le RB Leipzig se rend à Munich en pleine confiance après deux victoires consécutives de prestige, toutes compétitions confondues. Après un succès sans appel 6-0 contre l’Eintracht Francfort en championnat le 10 octobre, l’équipe de Demichelis s’est imposée 1-0 contre le PSV Eindhoven en Ligue des champions mardi soir grâce à un but décisif de Brajan Gruda à la 74e minute. Fort de sa dynamique européenne et de deux matches consécutifs sans encaisser de but, Leipzig arrive à Munich avec une redoutable capacité à frapper en contre-attaque.

Rendez-vous à l’Allianz Arena

Sur le plan tactique, le choc de samedi mettra à l’épreuve la capacité des deux entraîneurs à gérer la rotation de leur effectif après des rencontres exigeantes en Ligue des champions. Le Bayern comptera sur Joshua Kimmich et Aleksandar Pavlović pour dicter le jeu au milieu, maîtriser la possession et trouver Luis Díaz et Serge Gnabry sur les côtés. De son côté, Leipzig s’appuiera sur Willi Orbán et Castello Lukeba dans l’axe pour résister à la pression, puis lancer Antonio Nusa et Brajan Gruda, buteur décisif mardi, dans des transitions rapides. Avec des conséquences possibles en haut du classement, la rencontre de samedi soir promet une lutte intense dès le coup d’envoi.

Actualité et effectifs des équipes

Le Bayern Munich sera privé de Jamal Musiala et de Tarek Buchmann, blessés. Aucune suspension n’est signalée chez l’équipe à domicile, et de nouvelles informations sur l’effectif seront ajoutées à l’approche du coup d’envoi.

La liste des blessés est plus longue au RB Leipzig, avec les absences de Christoph Baumgartner, Forzan Assan Ouedraogo, Marc Guiu et Viggo Gebel. Aucune suspension n’est signalée chez les visiteurs, et Martin Demichelis confirmera ses choix à l’approche du match.

Forme récente

Le Bayern Munich compte trois victoires, deux matches nuls et aucune défaite lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par un nul 2-2 à Augsbourg en Bundesliga, un résultat qui a freiné l’élan donné par une victoire 7-0 contre l’Union Berlin. Le Bayern a également battu Bodø/Glimt 5-0 en Ligue des champions au cours de cette série. Sur ces cinq rencontres, il a inscrit 17 buts et n’en a encaissé qu’un.

Le RB Leipzig compte deux victoires, trois défaites et aucun match nul lors de ses cinq dernières rencontres. Son résultat le plus récent est un net succès 6-0 contre l’Eintracht Francfort en Bundesliga. Leipzig a également perdu 4-1 contre Côme en Ligue des champions et s’est incliné 2-0 sur le terrain du Bayer Leverkusen. Sur ces cinq matches, il a marqué 14 buts et en a encaissé 10.

Historique des confrontations

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte au 15 août 2026 : le Bayern avait remporté 3-1 un match amical de présaison à l’Allianz Arena. Dans les matches officiels, le Bayern a dominé, remportant une rencontre de Coupe d’Allemagne 2-0 en février 2026 et s’imposant 5-1 à Leipzig en Bundesliga en janvier 2026. Le Bayern a gagné quatre des cinq dernières confrontations, ne laissant échapper des points que lors d’un nul 3-3 en Bundesliga à Leipzig en mai 2025.