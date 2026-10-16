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Bundesliga
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Bayern Munich-RB Leipzig, avant-match de Bundesliga : les Bavarois veulent se relancer après une semaine frustrante, le RB Leipzig vise une troisième victoire consécutive

Bayern Munich vs RB Leipzig
Bundesliga
Bayern Munich
RB Leipzig

Présentation complète du match de Bundesliga entre le Bayern Munich et le RB Leipzig. Retour sur leurs derniers résultats en championnat et en Europe, leur forme actuelle et les principaux enjeux de ce choc de la 6e journée, samedi soir à l’Allianz Arena de Munich.

Bayern Munich - RB Leipzig : détails du match

crest
Bundesliga - Journée 6
Allianz Arena

Le coup d’envoi du match entre le FC Bayern Munich et le RB Leipzig sera donné le 17 octobre 2026 à 16 h 30 GMT (12 h 30 EST / 17 h 30 BST / 18 h 30 SAST).

Un choc au sommet après les matches européens de la semaine

Le FC Bayern Munich retrouve l’Allianz Arena pour accueillir le RB Leipzig lors d’un choc à fort enjeu comptant pour la 6e journée de Bundesliga 2026-2027. Les deux équipes abordent ce rendez-vous de samedi soir après avoir disputé en milieu de semaine la 2e journée de la Ligue des champions, ce qui ajoute une dimension tactique et met à l’épreuve la profondeur de leurs effectifs. Le Bayern de Vincent Kompany veut réaffirmer sa domination sur la scène nationale devant son public, tandis que le Leipzig de Martín Demichelis espère profiter de son récent élan européen pour envoyer un signal fort dans la course au titre en Bundesliga.

FBL-EUR-C1-VIKING-BAYERN MUNICHGetty Images

Le Bayern et ses six buts dans un match à rebondissements à Stavanger

Le Bayern Munich aborde le choc de samedi après un match nul spectaculaire (3-3) mardi 13 octobre, sur le terrain du Viking FK, champion de Norvège, en Ligue des champions. Mené 2-0 en première période, le Bayern est revenu grâce à un doublé de Harry Kane après la pause (54e sur penalty, 60e) et à un but de Luis Díaz (70e), avant de concéder l’égalisation à la 90e minute. Après également un nul 2-2 en championnat contre le FC Augsbourg, les hommes de Kompany veulent convertir leur impressionnante production offensive de 28 tirs en une victoire décisive.

RB Leipzig v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images

Deux matches de suite sans encaisser de but pour le RB Leipzig

Le RB Leipzig se rend à Munich en pleine confiance après deux victoires consécutives de prestige, toutes compétitions confondues. Après un succès sans appel 6-0 en championnat contre l’Eintracht Francfort le 10 octobre, l’équipe de Demichelis a remporté mardi soir une victoire maîtrisée 1-0 contre le PSV Eindhoven en Ligue des champions, grâce à un but décisif de Brajan Gruda à la 74e minute. Fort de son élan européen et de deux matches consécutifs sans encaisser de but, Leipzig arrive à Munich avec une redoutable capacité à jouer en contre-attaque.

FBL-EUR-C1-VIKING-BAYERN MUNICHGetty Images

Un cap en vue pour Harry Kane

Le capitaine de l’Angleterre, Harry Kane, s’apprête à atteindre les 100 apparitions en Bundesliga. Avec déjà 101 buts inscrits, il affiche le meilleur total de l’histoire du championnat allemand pour un joueur sur ses 100 premiers matches. Leipzig devra également se méfier : Kane a marqué sept fois en seulement cinq confrontations de championnat contre le club.

Effectifs et compositions d’équipe

Bayern Munich vs RB Leipzig Équipes probables

4-2-3-1
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
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RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
4-2-3-1
M. NeuerM. NeuerD. UpamecanoD. UpamecanoJ. TahJ. TahA. DaviesA. DaviesJ. StanisicJ. StanisicM. OliseM. OliseL. DiazL. DiazI. SaibariI. SaibariA. PavlovicA. PavlovicJ. KimmichJ. KimmichH. KaneH. KaneM. VandevoordtM. VandevoordtR. BakuR. BakuW. OrbanW. OrbanD. RaumD. RaumC. LukebaC. LukebaE. BanzuziE. BanzuziN. El AynaouiN. El AynaouiA. NusaA. NusaA. MaksimovicA. MaksimovicC. NkunkuC. NkunkuR. CruzR. Cruz
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
4-2-3-1
Bayern Munich

Onze de départ

RB Leipzig

Entraineur

  • V. Kompany
  • M. Demichelis

Le Bayern Munich sera privé de Jamal Musiala et de Tarek Buchmann en raison de blessures. Aucune suspension n’est signalée du côté de l’équipe à domicile, et d’autres informations sur l’effectif seront communiquées à l’approche du coup d’envoi.

Le RB Leipzig compte davantage de blessés : Christoph Baumgartner, Forzan Assan Ouedraogo, Marc Guiu et Viggo Gebel sont tous indisponibles. Aucune suspension n’est signalée du côté de l’équipe visiteuse, et Martin Demichelis confirmera ses choix à l’approche du match.

Forme récente

FCB

FCB - Forme

BOD
V5-0
ELV
V1-2
FCU
V7-0
FCA
N2-2
VIK
N3-3
But marqué (encaissé)
19/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
RBL

RBL - Forme

COM
D4-1
HSV
V5-0
B04
D2-0
SGE
V6-0
PSV
V1-0
But marqué (encaissé)
13/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
1/5

Le Bayern Munich compte trois victoires, deux nuls et aucune défaite sur ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière rencontre s’est soldée par un nul 2-2 à Augsbourg en Bundesliga, un résultat qui a interrompu l’élan né d’une victoire 7-0 contre l’Union Berlin. Durant cette série, le Bayern a également battu Bodø/Glimt 5-0 en Ligue des champions. Sur ces cinq rencontres, il a marqué 17 buts et n’en a encaissé qu’un.

Le RB Leipzig compte deux victoires, trois défaites et aucun nul sur ses cinq derniers matches. Son dernier résultat est une nette victoire 6-0 contre l’Eintracht Francfort en Bundesliga. Leipzig a également subi une défaite 4-1 contre Como en Ligue des champions et s’est incliné 2-0 sur le terrain du Bayer Leverkusen. Il a marqué 14 buts et en a encaissé 10 sur ces cinq rencontres.

Historique des confrontations

Face à face

Bayern MunichNulRB Leipzig
4
1
0
Jeux d'amitié des clubs
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
3
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
1
FDM
DFB-Pokal
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
2
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
FDM
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
1
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
5
FDM
Bundesliga
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
6
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
FDM
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
3
Bayern Munich badge
Bayern Munich
FCB
3
FDM
19Buts marqués5
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué3/5

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte au 15 août 2026 : un match amical de présaison à l’Allianz Arena, remporté 3-1 par le Bayern. En compétition officielle, le Bayern a dominé les débats, remportant un match de Coupe d’Allemagne 2-0 en février 2026 et s’imposant 5-1 en Bundesliga à Leipzig en janvier 2026. Le Bayern a gagné quatre des cinq dernières confrontations, le seul match sans victoire étant un nul 3-3 en Bundesliga à Leipzig en mai 2025.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
FribourgFribourgSCF
5410144+1013
V
N
V
V
V
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
5410114+713
N
V
V
V
V
3
Bayern MunichBayern MunichFCB
5320164+1211
N
V
V
N
V
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
5311148+610
V
V
N
V
D
5
RB LeipzigRB LeipzigRBL
5302155+109
V
D
V
D
V
6
AugsbourgAugsbourgFCA
5221138+58
N
D
N
V
V
7
Werder BrêmeWerder BrêmeSVW
5221101008
N
V
N
V
D
8
MayenceMayenceM05
52121310+37
D
V
D
V
N
9
ElversbergElversbergELV
52128807
D
N
D
V
V
10
CologneCologneKOE
5212810-27
V
D
N
D
V
11
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
520389-16
V
D
D
V
D
12
HambourgHambourgHSV
5203515-106
V
V
D
D
D
13
Schalke 04Schalke 04S04
512246-25
D
N
V
N
D
14
Eintracht FrancfortEintracht FrancfortSGE
5122916-75
D
N
V
D
N
15
PaderbornPaderbornSCP
511337-44
D
V
D
D
N
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
5113517-124
V
D
D
D
N
17
HoffenheimHoffenheimTSG
5104913-43
D
D
V
D
D
18
M'GladbachM'GladbachBMG
5005718-110
D
D
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

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