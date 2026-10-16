Bayern Munich - RB Leipzig : détails du match

Bundesliga - Journée 6 17 oct. 2026 - 12:30 Allianz Arena

Le coup d’envoi du match entre le FC Bayern Munich et le RB Leipzig sera donné le 17 octobre 2026 à 16 h 30 GMT (12 h 30 EST / 17 h 30 BST / 18 h 30 SAST).

Un choc au sommet après les matches européens de la semaine

Le FC Bayern Munich retrouve l’Allianz Arena pour accueillir le RB Leipzig lors d’un choc à fort enjeu comptant pour la 6e journée de Bundesliga 2026-2027. Les deux équipes abordent ce rendez-vous de samedi soir après avoir disputé en milieu de semaine la 2e journée de la Ligue des champions, ce qui ajoute une dimension tactique et met à l’épreuve la profondeur de leurs effectifs. Le Bayern de Vincent Kompany veut réaffirmer sa domination sur la scène nationale devant son public, tandis que le Leipzig de Martín Demichelis espère profiter de son récent élan européen pour envoyer un signal fort dans la course au titre en Bundesliga.

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Le Bayern et ses six buts dans un match à rebondissements à Stavanger

Le Bayern Munich aborde le choc de samedi après un match nul spectaculaire (3-3) mardi 13 octobre, sur le terrain du Viking FK, champion de Norvège, en Ligue des champions. Mené 2-0 en première période, le Bayern est revenu grâce à un doublé de Harry Kane après la pause (54e sur penalty, 60e) et à un but de Luis Díaz (70e), avant de concéder l’égalisation à la 90e minute. Après également un nul 2-2 en championnat contre le FC Augsbourg, les hommes de Kompany veulent convertir leur impressionnante production offensive de 28 tirs en une victoire décisive.

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Deux matches de suite sans encaisser de but pour le RB Leipzig

Le RB Leipzig se rend à Munich en pleine confiance après deux victoires consécutives de prestige, toutes compétitions confondues. Après un succès sans appel 6-0 en championnat contre l’Eintracht Francfort le 10 octobre, l’équipe de Demichelis a remporté mardi soir une victoire maîtrisée 1-0 contre le PSV Eindhoven en Ligue des champions, grâce à un but décisif de Brajan Gruda à la 74e minute. Fort de son élan européen et de deux matches consécutifs sans encaisser de but, Leipzig arrive à Munich avec une redoutable capacité à jouer en contre-attaque.

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Un cap en vue pour Harry Kane

Le capitaine de l’Angleterre, Harry Kane, s’apprête à atteindre les 100 apparitions en Bundesliga. Avec déjà 101 buts inscrits, il affiche le meilleur total de l’histoire du championnat allemand pour un joueur sur ses 100 premiers matches. Leipzig devra également se méfier : Kane a marqué sept fois en seulement cinq confrontations de championnat contre le club.

Effectifs et compositions d’équipe

Le Bayern Munich sera privé de Jamal Musiala et de Tarek Buchmann en raison de blessures. Aucune suspension n’est signalée du côté de l’équipe à domicile, et d’autres informations sur l’effectif seront communiquées à l’approche du coup d’envoi.

Le RB Leipzig compte davantage de blessés : Christoph Baumgartner, Forzan Assan Ouedraogo, Marc Guiu et Viggo Gebel sont tous indisponibles. Aucune suspension n’est signalée du côté de l’équipe visiteuse, et Martin Demichelis confirmera ses choix à l’approche du match.

Forme récente

Le Bayern Munich compte trois victoires, deux nuls et aucune défaite sur ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière rencontre s’est soldée par un nul 2-2 à Augsbourg en Bundesliga, un résultat qui a interrompu l’élan né d’une victoire 7-0 contre l’Union Berlin. Durant cette série, le Bayern a également battu Bodø/Glimt 5-0 en Ligue des champions. Sur ces cinq rencontres, il a marqué 17 buts et n’en a encaissé qu’un.

Le RB Leipzig compte deux victoires, trois défaites et aucun nul sur ses cinq derniers matches. Son dernier résultat est une nette victoire 6-0 contre l’Eintracht Francfort en Bundesliga. Leipzig a également subi une défaite 4-1 contre Como en Ligue des champions et s’est incliné 2-0 sur le terrain du Bayer Leverkusen. Il a marqué 14 buts et en a encaissé 10 sur ces cinq rencontres.

Historique des confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte au 15 août 2026 : un match amical de présaison à l’Allianz Arena, remporté 3-1 par le Bayern. En compétition officielle, le Bayern a dominé les débats, remportant un match de Coupe d’Allemagne 2-0 en février 2026 et s’imposant 5-1 en Bundesliga à Leipzig en janvier 2026. Le Bayern a gagné quatre des cinq dernières confrontations, le seul match sans victoire étant un nul 3-3 en Bundesliga à Leipzig en mai 2025.