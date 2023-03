Bayern Munich - PSG : Hakimi à droite, équipes mixées, tirs au but… les enseignements de la dernière séance d’entraînement des Parisiens

Christophe Galtier n’a pas effectué de mise en place mais Hakimi, Mukiele et Marquinhos ont disputé l’intégralité de la séance.

Paris a changé ses habitudes. Pour la première depuis le début de la saison en Ligue des champions, les hommes de Christophe Galtier ont effectué leur entraînement de veille de match dans leur stade de leur adversaire.





Des joueurs ont tiré des pénalties en fin de séance





Pour des raisons liées au calendrier dense de la première partie de saison et à la volonté de faire une mise en place loin des regards indiscrets, la direction sportive avait fait ce choix avant le démarrage de la C1. Mais avec la grève qui touche la France en ce mardi 7 mars, le club de capitale a souhaité anticiper toute galère et est arrivé au Hilton Park de Munich lundi soir.Avant leur départ vers l'Allemagne, le PSG n'a pourtant pas effectué de mise en place. Si Hakimi (blessé à une cuisse et laissé au repos avant le match aller contre le Bayern) et Marquinhos (côtes) ont participé à l'intégralité de la séance de lundi, Nordi Mukiele est lui resté à part.Mardi, en début de soirée, les Parisiens seront entraînés à l’Allianz Arena de Munich. Un entraînement léger (environ 1 heure) ponctué par une opposition lors de laquelle Christophe Galtier n’a pas fait de mise en place. Deux équipes mixtes de dix joueurs se sont affrontées sur demi-terrain.

Alors que Marquinhos (côtes), Mukiele (tendon d’Achille et Hakimi (cuisse) se présentent en Allemagne avec des états de forme pas forcément optimales, la séance de ce mardi soir devait déterminer leur capacité à être présent pour ce match retour capital dans la saison du PSG.



Les trois hommes ont effectué l’intégralité de la séance mais c’est Hakimi qui a été testé comme piston droit tandis que Mukiele a disputé une partie de l’opposition en tant que défenseur central.



Interrogé en conférence de presse sur une éventuelle préparation pour une séance de tirs au but, Christophe Galtier avait affirmé ne pas prendre ce paramètre à la légère. En fin de séance, Hakimi, Ramos et Mbappé, notamment ont travaillé l’exercice face à Letellier.





Composition probable : Donnarumma (g.) - Danilo Pereira, Ramos, Marquinhos - Hakimi, Vitinha, Verratti, Ruiz, Mendes - Messi, Mbappé.