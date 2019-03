Bayern Munich - Pour Kovac, Coman et Alaba son prêts pour Liverpool

Le Bayern enregistre les retours de blessure de Kingsley Coman et David Alaba pour le 8e retour de Ligue des champions contre Liverpool, mercredi.

Le peut compter de nouveau sur l'ailier Kingsley Coman et l'arrière autrichien David Alaba pour le 8e de finale retour de ce mercredi à l'Allianz Arena contre (21h). Coman avait déjà "mis le maximum d'intensité à l'entraînement lundi donc il est prêt, je suis très heureux, cela nous donne une option de plus", a déclaré l'entraîneur Niko Kovac.

Reste à savoir si Coman pourra jouer dès le départ, "nous devons voir", a estimé l'entraîneur avant le dernier entraînement prévu ce mardi après-midi à 17h. Le jeune joueur de 22 ans a manqué les deux derniers matches de compétition du Bayern pour cause de blessure. David Alaba (irritation du tendon) a lui aussi été absent à deux reprises : "Pour l'instant, je pense qu'il est prêt".

L'entraîneur parle d'un "match au sommet" contre la "crème du football mondial" pour évoquer cette rencontre, qui amène forcément un peu de tension en Bavière. Malgré tout, l'entraîneur a connu pire, notamment lors de la 2014 avec la , ou encore lorsque l'Eintract Francfort était menacé de relégation en contre . "Je ressens ça comme une pression positive, le monde entier nous regarde", a-t-il déclaré.

Après le match nul 0-0 du match aller à Anfield, Kovac souhaite s'appuyer sur un système offensif avec du contrôle, et "notre assurance vie" Manuel Neuer dans les buts. "Ne vous attendez pas à ce que nous fassions tomber les masques et partions à l'abordage", prévient-il. Son équipe est d'ailleurs confiante : "Plus nous nous rapprochons de la fin de la saison, plus ces joueurs sont forts et concentrés."

Les Bavarois devront s'imposer pour continuer de rêver à une victoire dans une compétition qui leur échappe depuis 2013. L'an passé, ils étaient éliminés par le de Zinédine Zidane, futur vainqueur, au stade des demi-finales (1-2, 2-2). Les hommes de Niko Kovac pourront ensuite se replonger dans la course au titre en , eux qui ont récupéré le fauteuil de leader après leur très large victoire contre Wolfsburg le week-end dernier (6-0). Ils recevront dimanche (18h) dans le cadre de la 26e journée de Bundesliga.