Bayern Munich - Pavard prévoit une montée en puissance

En dépit de la défaite concédée en Supercoupe d'Allemagne, Benjamin Pavard ne doute pas de la capacité de réaction du Bayern Munich.

Face au , le Bayern Munich est tombé sur une équipe réaliste et capable d'imprimer un rythme plus important, lors de la Supercoupe d' .

Benjamin Pavard a pu jouer et a donné ses impressions sur la rencontre : "Il nous a manqué de mettre nos occasions au fond. On a eu des opportunités, malheureusement, on n'a pas été efficaces devant le but. Maintenant, il va falloir analyser ce match et travailler tout ça. Mes premières semaines au Bayern ? Je ne suis pas surpris, je savais que c'était un très grand club, qui est habitué à gagner ce genre de match

Ce soir (samedi,ndlr), ça ne s'est pas bien passé, mais je suis très heureux de faire partie de cette famille du Bayern, et je m'y sens de mieux en mieux, je me sens bien physiquement, dans ma tête aussi", a-t-il indiqué.

Puis d'ajouter qu'il ne se faisait pas de soucis pour la suite : "J'ai eu la chance de pouvoir jouer quelques minutes, malheureusement, la victoire n'était pas au rendez-vous, mais je ne me fais pas de souci, on va monter en puissance. J'avais joué plusieurs fois contre le avec , et j'avais pu parler avec des Français du Bayern, donc je n'ai pas vraiment été surpris en découvrant le club."