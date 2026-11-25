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Très diminué, le Bayern Munich a subi sa première défaite de la saison lors de la cinquième journée de Ligue des champions, en s’inclinant 2-1 sur le terrain du LOSC Lille. Les joueurs du Bayern passés au crible.

Vincent Kompany a surtout dû improviser en attaque face à Lille. Harry Kane, Michael Olise, Serge Gnabry, Ismael Saibari et Alphonso Davies étaient absents sur blessure, tout comme le capitaine Manuel Neuer. Jamal Musiala et Luis Diaz, tout juste remis de leurs blessures, ne sont entrés qu’en fin de match.

Dayot Upamecano a donné l’avantage à une équipe munichoise décimée (15e). L’égalisation supposée de Lille par Ayase Ueda a été annulée à juste titre après intervention de la VAR pour une faute sur Joshua Kimmich (46e). À la 62e minute, Ueda a égalisé dans les règles, avant qu’Aleksandar Pavlovic ne marque contre son camp et ne donne l’avantage à Lille.

Après cinq journées, les Munichois occupent la 15e place avec huit points. Ils comptent désormais deux points de retard sur la huitième place, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale. Il leur reste deux matches à domicile, contre le Slavia Prague et le Real Betis, ainsi qu’un déplacement à Manchester United.

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Retrouvez le compte rendu du match ici !

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Bayern Munich, notes face au LOSC Lille : Jonas Urbig

Après sa brillante prestation lors du match nul 1-1 contre le FC Cologne, Urbig a vécu une soirée malheureuse à Lille. Il a d’abord réalisé un bel arrêt devant Ueda (23e), avant de ne rien pouvoir faire sur les deux buts encaissés. Note : 3.

Bayern Munich, notes face au LOSC Lille : Josip Stanisic

Dans la défense à quatre, il est passé du côté gauche au côté droit. D’abord un peu plus porté vers l’avant que face à Cologne, il a ensuite baissé de régime. Note : 4.

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Bayern Munich, notes face au LOSC Lille : Dayot Upamecano

Après trois buts en Bundesliga, Upamecano a aussi marqué en Ligue des champions, reprenant de la tête un corner de Bischof pour ouvrir rapidement le score. Ce but lui a permis d’établir un record personnel : il n’avait encore jamais inscrit quatre buts en une saison. Très vigilant en défense en première période, Upamecano a toutefois commencé à vaciller après la pause. Il a eu beaucoup de chance à la 46e minute : sa remise de la tête manquée a provoqué l’égalisation supposée de Lille, annulée à juste titre après intervention de la VAR pour une faute d’Ueda sur Kimmich. Sur la véritable égalisation, Upamecano a perdu de vue le buteur dans son dos. Une prestation en dents de scie. Note : 3.

Bayern Munich, notes face au LOSC Lille : Min-Jae Kim

Il a remplacé Jonathan Tah et s’est montré très solide. Note : 3,5.

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Bayern Munich, notes face au LOSC Lille : Hiroki Ito

Aligné à gauche de la défense, il disputait son sixième match de la saison, son deuxième comme titulaire. Le manque de temps de jeu du Japonais s’est d’abord fait sentir. Ito a toutefois progressé au fil de la rencontre et a notamment réalisé une excellente intervention face à Mbappe à la 72e minute. Note : 3,5.

IMAGO

Bayern Munich, notes face au LOSC Lille : Joshua Kimmich

Impliqué à la perte du ballon, mais sans faire la différence lorsqu’il l’avait. Note : 4.

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Bayern Munich, notes face au LOSC Lille : Tom Bischof

Après son entrée en jeu contre Cologne, Bischof avait par moments évolué en attaque pour remplacer Kane. Face à Lille, il a retrouvé son poste de prédilection aux côtés de Kimmich. Il a délivré le corner sur l’ouverture du score d’Upamecano, mais s’est montré plutôt discret par ailleurs. Note : 4.

Bayern Munich, notes face au LOSC Lille : Lennart Karl

Il était le seul joueur offensif confirmé véritablement en forme, mais c’est précisément lui qui est complètement passé à côté de son match. Karl n’a rien apporté sur l’aile droite. Avant l’égalisation lilloise, il a défendu avec beaucoup trop de désinvolture sur Nathan Ngoy, auteur de la passe décisive. Note : 5,5.

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Bayern Munich, notes face au LOSC Lille : Aleksandar Pavlovic

Monté d’un cran, il a apporté une présence physique dans un rôle inhabituel de numéro 10. Le gardien lillois Berke Özer a repoussé ses deux frappes lointaines (14e et 27e), avant que Pavlovic ne finisse par mettre le ballon au fond des filets, mais du mauvais côté. En manquant son dégagement après un tir d’Ethan Mbappe sur le poteau, Pavlovic a inscrit contre son camp le but de la victoire lilloise. Note : 5.

IMAGO

Bayern Munich, notes face au LOSC Lille : Nathaniel Brown

Il a fait des efforts sur l’aile gauche, mais s’est finalement montré totalement inefficace. Note : 5.

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Bayern Munich, notes face au LOSC Lille : Konrad Laimer

Le polyvalent Autrichien peut, on le sait, jouer presque partout. Face à Lille, il a étonnamment pris la place de Kane en pointe et pressé ses adversaires sans relâche. Au début de la seconde période, Laimer s’est accroché avec Alexsandro et est tombé au sol après un coup de tête esquissé. Quelques secondes plus tard, il a rudement stoppé Ngoy et a reçu un carton jaune. Laimer s’est aussi retrouvé une fois en position dangereuse devant le but, mais Özer a repoussé sa tentative alors qu’il était démarqué (26e). Après le triple changement de la 76e minute, Laimer a retrouvé son poste habituel à droite de la défense. Note : 4.

Bayern Munich, notes face au LOSC Lille : les remplaçants

Jamal Musiala : Après toutes les discussions de ces derniers jours, Musiala est entré en jeu, comme contre Cologne. Il a remplacé Bischof à la 76e minute et a tenté une frappe. Non noté.

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Luis Diaz : Il a également fait son entrée à la 76e minute, à la place de Stanisic. Non noté.

Tim Binder : Il a remplacé Ito. Non noté.

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Noah Codjo-Evora : Il est entré à la place de Karl à la 81e minute. Non noté.

Jonathan Tah : Il a remplacé Kim dans le temps additionnel. Non noté.