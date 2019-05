Bayern Munich : Niko Kovac va quitter le club à la fin de la saison

D'après nos informations, le Bayern Munich va se séparer de Niko Kovac, même en cas de victoire finale en championnat et en Coupe d'Allemagne.

Alors que le Bayern est toujours en lice pour faire le doublé en remportant le championnat et la Coupe d' , le club bavarois va pourtant se séparer de son entraineur, Niko Kovak, dès la fin de la saison.

D'après nos informations avec Spox, le n'est pourtant pas satisfait du travail réalisé par le manager croate. Eliminé prématurement de la Ligue des Champions et 1/8 de finale contre et auteur d'une saison compliquée en championnant, Niko Kovac va donc quitter le banc du club munichois.

Sous contrat avec le Bayern jusqu'en 2021, l'ex-manager de l' avait pourtant confirmé qu'il honorerait ses deux ans de contrat qu'il lui reste avec le FCB.

Tensions avec le vestiaire

Alors que le directeur général du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, serait en conflit avec Kovac depuis un certain temps, le coach n'aurait pas non plus la confiance de son vestiaire.

En effet, plusieurs cadres tels que Joshua Kimmich, James Rodriguez, Jerome Boateng ou Franck Ribéry ne seraient pas satisfait des choix tactiques de leur entraîneur depuis plusieurs mois.

Mark Van Bommel, favori pour le remplacer ?

Le successeur pressenti de Kovac est actuellement Mark van Bommel, ex-joueur du FC Bayern entre 2006 et 2011 et entraîneur du Eindhoven depuis l'été 2018.

Erik ten Hag, actuellement entraîneur de l' Amsterdam et entraîneur entre 2013 et 2015 de la réserve du FCB, fait également partie de la short-list, même s'il a annoncé qu'il ne souhaitait pas quitter l'Ajax pour le moment.

Approché, le Bayern a refusé de commenter l'éviction de Niko Kovac.

Une source proche de l'entraîneur de 47 ans a d'ailleurs confirmé à Goal et Spox que le «comportement préjudiciable» de la direction du Bayern serait la cause de ses mauvais résultats au Bayern Munich.