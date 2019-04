Bayern Munich - Niko Kovac s'exprime sur la bagarre entre Coman et Lewandowski

L'entraîneur du Bayern Munich s'est exprimé suite à la bagarre qui a opposé Kingsley Coman et Robert Lewandowski à l'entraînement.

Alors que le a repris la tête de la en étrillant le la week-end dernier (5-0), Kingsley Coman et Robert Lewandowski en sont venus aux mains à l'entraînement, ce jeudi. Un événement qui aurait fait suite à un repoche du buteur polonais à son jeune coéquipier au cours de la séance, ce qu'il n'aurait pas apprécié et le ton serait monté entre les deux hommes. Plusieurs de leurs coéquipiers comme Niklas Süle et Jerome Boateng seraient intervenus pour les séparer.

L'entraîneur, Niko Kovac, avait ensuite pris la décision de poursuivre l'entraînement sans interrompre la séance ni renvoyer les deux joueurs aux vestiaires.

Un épisode sur lequel il s'est expliqué ce vendredi en conférence de presse, faisant passer le message que tout était réglé. "Il y a eu une rixe entre les deux joueurs qui ont été cités dans les médias. Nous avons discuté de cela tous les trois après l'entraînement et les deux se sont excusés pour leur comportement. Ils étaient désolés."

Niko #Kovac zum Vorfall im gestrigen Training: "Es kam zu einer Handgreiflichkeit zwischen zwei Spielern. Wir haben zu dritt ein Gespräch geführt, in dem sich beide für ihre Verhalten entschuldigt haben. Es tut ihnen sehr leid, dass es dazu kam."#FCBayern pic.twitter.com/6tklesK8Ao — FC Bayern München (@FCBayern) 12 avril 2019

Le Croate a également précisé que ni le Français ni le Polonais ne serait sanctionné pour cet écart de conduite : "Pour cette raison, il n'y a rien à ajouter et aucune amende, parce qu'ils sont raisonables, cela a été réglé et nous pouvons le dire de manière positive : nous vivons." A la question de savoir quelle avait été la raison de la bagarre, le coach a simplement répondu "l'entraînement".

Le Bayern Munich se déplace sur la pelouse du Fortuna Düsseldorrf ce dimanche (15h30) dans le cadre de la 29e journée de .