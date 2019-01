Bayern Munich, Niko Kovac : "Nous sommes les chasseurs"

L'entraîneur du Bayern Munich est prêt à se mettre en chasse du Borussia Dortmund, leader du classement en Bundesliga.

Vainqueur d'Hoffenheim ce vendredi (3-1), le Bayern Munich a attaqué la deuxième partie de saison de la meilleure manière possible, avec une victoire. Deuxième de Bundesliga, le Bayern Munich doit absolument réaliser une série de victoires et dans le même temps espérer que le Borussia Dortmund connaîtra un - léger - coup de moins bien durant la deuxième partie de saison pour combler les six points de retard.

Habitués à être en tête du championnat et à être chassés, les Bavarois vont connaître cette saison un tout autre déroulement dans leur saison. Ils ne sont pas maîtres de leur destin mais ils vont continuer de mettre la pression au Borussia Dortmund, match après match. Après la rencontre, Nko Kovac a avoué que les Munichois sont désormais dans un rôle de chasseur et est heureux de revenir provisoirement à trois points du leader.

Goretzka et Kovac motivés

"La première période était sensationnelle. C'était notre ambition, c'est ce que nous sommes capables de faire. Le résultat est bon, nous avons bien démarré la deuxième moitié de la saison et nous avons augmenté la pression. Nous sommes les chasseurs, nous voulons chasser le Borussia Dortmund. Nous voulons chasser et remporter le titre. Ce qui est décisif, c'est d'être au sommet à la fin de la saison", a reconnu Niko Kovac.

Double buteur face à Hoffenheim, Leon Goretzka était content de la performance de l'équipe : "Dans l'ensemble, nous nous sommes bien battus. Ce fut une superbe performance en première période. Nous étions en contrôle et avons pris la tête au bon moment. La deuxième mi-temps a été un peu mouvementée, mais le match aurait été fini si nous l'avions tué avant. De cette façon, Hoffenheim a rebondi, il a fallu tout donner".

Le milieu du allemand du Bayern Munich est apparu sur la même longueur d'onde que son entraîneur et est remonté pour chasser Dortmund : "Nous voulions bien commencer la seconde mi-temps. la saison, et il était important de réaliser un bon résultat. Notre objectif est de remporter le titre de champion. Nous avions six points de retard après la première moitié de la saison. Nous sommes les chasseurs maintenant".