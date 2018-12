Bayern Munich, Manuel Neuer : "Le Liverpool de Klopp est vulnérable"

Leader de Premier League, Liverpool est une équipe que le Bayern Munich est capable de battre selon le portier bavarois.

Moins impressionnant cette saison en Bundesliga, le Bayern Munich a tout de même réussi à terminer premier de son groupe en Ligue des champions. Néanmoins, les hommes de Niko Kovac n'ont pas eu de réussite ce vendredi lors du tirage au sort et sont tombés sur Liverpool, finaliste de la dernière édition de la Ligue des champions. Malgré tout, Manuel Neuer est confiant et estime que les Reds sont à la portée du Bayern.



"Ils ont une très bonne saison et nous savons qu'ils étaient en finale de la Ligue des champions l'année dernière. Ils ne seront certainement pas ravis du tirage au sort. Ils peuvent contrer rapidement et ils sont dangereux devant le but, mais ils sont également vulnérables, comme nous l'avons vu, et ils seront confrontés à une bonne attaque du Bayern. Ce sera un grand match à Liverpool et à domicile à l'Allianz Arena", a indiqué Manuel Neuer au site du Bayern Munich.

Kovac : "C'est du 50-50"

Niko Kovac a également affiché sa confiance : "Nous pouvons tous nous attendre à un tel match. C’est le tirage le plus difficile que nous puissions avoir. Liverpool est arrivé en finale l’an dernier, il est en tête de la Premier League et l’un des favoris de la Ligue des champions. Nous sommes le Bayern Munich, cependant, et je suis sûr que Liverpool sait qu'ils doivent venir ici à Munich pour le match retour. Les chances sont de 50-50. Nous verrons ce qui se passe. Je suis très confiant sur le fait que nous passeront".

Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du Bayern Munich, respecte et apprécie les Reds : "Liverpool, c'est l'équipe du moment, leader du championnat en Angleterre. Ils jouent vraiment bien au football, ils sont très physiques, ils accélèrent. Nous avons hâte d'y être [...] C'est une équipe qui est vraiment haut de gamme, un gros morceau, mais c'est ce que vous attendez avec impatience quand vous êtes joueur. (Jürgen) Klopp est un entraîneur de haut niveau, qui se débrouille bien aussi avec les médias. Un duel allemand à ce niveau, c'est très bien".

Le match entre le Bayern Munich et Liverpool est bel et bien lancé. Le respect est présent de part et d'autre mais que ce soit chez les Reds ou chez les Bavarois une seule volonté prime : la victoire et la qualification.