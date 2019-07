Bayern Munich - Manuel Neuer : "Je ne souffre plus"

Après deux saisons marquées par ses longues blessures, Manuel Neuer souhaite retrouver définitivement son meilleur niveau dans les cages du Bayern.

Le gardien international allemand du , Manuel Neuer, a enchainé des blessures au métatarse et au mollet qui l'ont fait manquer presque toute la saison 2017-18 et la deuxième partie de saison dernière. Des longs mois d'absence qui ont alimenté des rumeurs de départ à la retraite, mais le joueur de 33 ans a écarté cette possibilité et a retrouvé sa place dans les buts du Bayern Munich.

Après avoir été titularisé en Ligue des Champions et en finale de la Coupe d' , remportée face à Leipzig, le vainqueur de la Coupe du Monde 2014 a disputé les trois premiers matchs de pré-saison avec le Bayern. Manuel Neuer espère maintenant retrouver son meilleur niveau et son statut de meilleur gardien du monde.

"Je me sens vraiment bien en ce moment. Je ne souffre plus et je peux participer à tout ce que nous faisons. Je suis vraiment impatient de la nouvelle saison", a expliqué Manuel Neuer sur le site officiel de la .

La présence autoritaire de Neuer sur le terrain sera cruciale pour les champions de après la perte de plusieurs joueurs expérimentés. Arjen Robben, Franck Ribery, Rafinha et Mats Hummels sont partis depuis la fin de la saison dernière, laissant ainsi la place à de nouveaux leaders.

"Nous avons beaucoup de joueurs établis et qui se connaissent bien, mais aussi des gars qui auront un rôle plus important à jouer à cause des départs. Ils doivent prouver qu'ils peuvent assumer des rôles de leadership" a conclu le portier allemand.