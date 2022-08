Bayern Munich - Manchester City : Martin Demichelis fan absolu de Pep Guardiola

L'entraîneur de la réserve du Bayern, Martin Demichelis évoque son admiration pour Guardiola, parle de Nagelsmann, de l'Oktoberfest et de sa jeunesse.

Martin Demichelis entraîne la réserve du FC Bayern Munich depuis plus d'un an. Dans un entretien avec GOAL et SPOX, l'homme de 41 ans parle de son activité actuelle - et revient sur sa jeunesse en Argentine ainsi que sur ses débuts en tant que joueur à Munich.

On dit que l'Arminia Bielefeld a essayé de vous recruter cet été. Quand souhaitez-vous devenir l'entraîneur en chef d'une équipe première ?

Martin Demichelis : Mon contrat avec le FC Bayern court encore jusqu'à l'été prochain et j'ai beaucoup de plaisir à travailler ici. J'aurai bientôt ma licence UEFA Pro, ce qui me permettra d'entraîner une première équipe de football professionnel. Nous verrons bien quand cela se produira.

"On pourrait reconnaître une équipe de Guardiola indépendamment des maillots"

Vous avez travaillé avec de nombreux grands entraîneurs au cours de votre carrière active. Qui vous a le plus inspiré ?

Demichelis : Je suis reconnaissant d'avoir travaillé avec tout le monde. Si je devais parler de chaque entraîneur, nous serions assis ici pendant une semaine entière. Malheureusement, je n'ai jamais travaillé sous Pep Guardiola, mais je suis un grand fan de lui. Il a une influence énorme sur le football. On pourrait reconnaître une équipe de Guardiola indépendamment des maillots.

Cela s'applique-t-il encore aux équipes d'un autre entraîneur ?

Demichelis : Je reconnaîtrais aussi une équipe de Manuel Pellegrini avec d'autres maillots. J'ai travaillé avec lui à River Plate, au FC Malaga et à Manchester City. Il n'est pas seulement exceptionnel en tant qu'entraîneur, mais aussi en tant qu'homme.

Dans quelle mesure vos échanges avec l'entraîneur professionnel Julian Nagelsmann sont-ils étroits ?

Demichelis : Julian et son staff sont très ouverts et nous échangeons régulièrement. J'essaie d'assister à chaque séance d'entraînement de Julian. Si je n'ai pas le temps, je me procure la vidéo après. Julian est très intéressé par le fait de donner des chances à nos jeunes joueurs. Il connaît le prénom de chaque joueur U19 et de chaque joueur de réserve. Je trouve cela super.

"Au Bayern, nous sommes pour un football dominant"

Comment fonctionne Nagelsmann en tant qu'entraîneur ?

Demichelis : Je suis fasciné par son énergie. Il donne beaucoup d'ordres, mais s'engage aussi dans des discussions avec ses joueurs. Il veut moins de longues phases de possession de balle et plus de rapidité devant le but.

La philosophie de jeu de l'entraîneur professionnel actuel du FC Bayern a-t-elle une influence sur votre travail et sur celui des entraîneurs de la relève ?

Demichelis : Tous les entraîneurs du FC Bayern travaillent selon le même principe : nous sommes pour un football dominant. Chaque entraîneur peut choisir son propre système tactique. Beaucoup de nos adversaires de la ligue régionale ne jouent qu'avec de longs ballons. C'est peut-être la meilleure idée pour leurs équipes. Mais en tant qu'entraîneur de la réserve du Bayern, je ne peux pas jouer avec une telle tactique. Cela n'apporte rien au développement des garçons.

Comment se déroule le processus lorsqu'un joueur de votre équipe s'entraîne avec les professionnels ?

Demichelis : Parfois, Julian a besoin d'un joueur pour un poste précis. Parfois, un joueur peut se montrer en haut, indépendamment de sa position, après avoir montré de très bonnes performances chez nous. Nous décidons toujours ensemble. Avant le voyage aux États-Unis, nous lui avons par exemple proposé d'emmener David Herold.

"Ma première année au Bayern a été difficile"

Vous avez rejoint le FC Bayern en 2003, à l'âge de 22 ans, en provenance de River Plate. Comment s'est effectué ce changement ?

Demichelis : Mon conseiller de l'époque, Adrian de Vicente, avait joué pendant sa carrière active aux Grasshoppers de Zurich sous la direction d'Ottmar Hitzfeld. Les deux sont restés en contact et quand Ottmar était entraîneur du FC Bayern, mon conseiller m'a recommandé à lui. Pendant un an, un recruteur du FC Bayern est venu une fois par mois en Argentine pour m'observer. Comme tout le monde était convaincu, Karl-Heinz Rummenigge et Wolfgang Dremmler ont fait le voyage en novembre 2002. C'était un sentiment formidable de savoir que cette légende du football venait en Argentine uniquement pour moi. Mon conseiller m'en avait parlé deux jours avant. Jusqu'au match, il m'a appelé toutes les deux heures pour me demander : "Qu'as-tu mangé ? As-tu bien dormi ? Comment vas-tu ?"

Comment s'est déroulé le match ?

Demichelis : Nous avons gagné 4-0 contre le Racing Club et j'ai fait une bonne prestation. Une demi-heure après le coup de sifflet final, mon conseiller m'a dit que Rummenigge voulait me rencontrer le lendemain. Nous avons déjeuné ensemble et il m'a fait une offre. Deux semaines plus tard, je me suis envolé pour Munich pour passer la visite médicale et j'ai été transféré l'été suivant.

En combien de temps vous êtes-vous acclimaté à Munich ?

Demichelis : La première année a été difficile pour moi parce que je suis arrivé seul et sans famille à Munich. À River, j'avais joué avec des amis. Pas avec des connaissances, avec de vrais amis. Nous nous connaissions déjà en partie depuis l'académie. Après chaque entraînement, nous allions manger ensemble, nous dormions une ou deux heures et nous profitions ensuite de l'après-midi ensemble. Au FC Bayern, chacun rentrait seul chez lui après l'entraînement.

"En parallèle du football, j'ai toujours vendu quelque chose : journaux, glaces ou œufs"

Comment s'est passée votre première visite à l'Oktoberfest ?

Demichelis : Quand j'ai grandi, mon père avait un magasin de boissons. Mais l'alcool ne m'a jamais intéressé. En fait, j'ai bu ma première bière ici, à Munich, à l'Oktoberfest. Tout le monde en a bu une. Je me suis donc dit que j'allais essayer moi aussi. Pour vous, en Bavière, boire de la bière fait partie de la culture. C'était difficile à comprendre pour moi au début. Lorsque j'ai atterri pour la première fois à Munich, il était six heures du matin - et j'ai vu à l'aéroport une dame d'environ 70 ans qui mangeait une saucisse blanche et buvait une bière. Je ne pouvais pas comprendre.

Comment avez-vous vécu l'ambiance de l'Oktoberfest ?

Demichelis : J'ai été enthousiasmé par l'ambiance. Tout le monde boit beaucoup de bière, fait la fête, mais presque tout le monde reste pacifique. En Argentine, une telle chose ne serait pas possible.

Quand vous étiez enfant et adolescent, deviez-vous aider votre père dans son entreprise de boissons ?

Demichelis : Bien sûr, dès l'âge de 14 ans, j'ai transporté des caisses de boissons. C'est à cette époque que j'ai appris une bonne attitude au travail. Mon père disait toujours : "On peut faire un travail mal ou bien - mais le temps reste le même. Alors fais-le bien !" Je pense que c'est grâce à cela que j'ai pu devenir footballeur professionnel. Parallèlement, j'ai toujours vendu quelque chose pour gagner de l'argent afin d'acheter des chaussures de football ou des maillots : Des journaux, des glaces ou des œufs.

Pendant votre période au FC Bayern, Uli Hoeness a été manager puis président. Comment l'avez-vous vécu ?

Demichelis : Je n'ai jamais rencontré quelqu'un avec un plus grand cœur. Je pourrais raconter des milliers d'histoires à son sujet, mais il y en a une qui m'a particulièrement marqué. Après ma première défaite avec le FC Bayern, je voulais aller de la cabine au bus. Hoeness est alors arrivé et m'a dit que je devais d'abord signer quelques autographes aux fans. Je ne comprenais pas. En Argentine, si tu vas voir tes propres supporters après une défaite, tu te fais insulter. Mais il m'a encouragé à le faire, les fans étaient très contents - et j'ai survécu (rires).