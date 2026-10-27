Bayern-Magdeburg : avant-match de la Coupe d’Allemagne

DFB-Pokal - Journée 2 28 oct. 2026 - 15:45 Allianz Arena

Kane, lauréat du Ballon d’Or, mène le Bayern

Le Bayern Munich reçoit Magdeburg à l’Allianz Arena en Coupe d’Allemagne le mercredi 28 octobre à 15 h EST et 19 h GMT. Harry Kane, tout juste sacré Ballon d’Or, ne sera peut-être pas titulaire, mais il sera certainement sur toutes les lèvres.

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Le Bayern retrouve la tête de la Bundesliga

Malgré l’absence de l’entraîneur Vincent Kompany, qui s’est effondré vendredi alors qu’il assistait à l’entraînement, le Bayern a battu Fribourg 3-1 lors de sa dernière sortie en Bundesliga et repris la tête du classement. Un excellent résultat pour le Bayern, qui avait fait match nul lors de trois de ses quatre rencontres précédentes, toutes compétitions confondues. L’équipe peine toutefois à préserver sa cage inviolée : elle a encaissé neuf buts lors de ses cinq derniers matches, mais en a inscrit 16 sur cette période.

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Pourquoi Magdeburg ne tenterait-il pas sa chance ?

Magdeburg occupe la cinquième place de 2. Bundesliga avec 16 points après neuf matches, à seulement deux longueurs de Nurnberg, deuxième. L’équipe abordera cette rencontre en pleine confiance après avoir écrasé Karlsruher 6-1 lors de sa dernière sortie.

Statistiques clés et blessures

Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Luis Diaz et Aleksandar Pavlovic sont indisponibles pour le Bayern.

Magdeburg a atteint les huitièmes de finale de la Coupe d’Allemagne à deux reprises lors des trois dernières saisons.

Les cinq derniers matches du Bayern, toutes compétitions confondues, ont produit 25 buts au total.

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Compositions probables

Bayern : Urbig ; Boey, Buchmann, Ito, Laimer ; Daiber, Ndiaye ; Karl, Gnabry, Saibari ; Kane

Magdeburg : Reimann ; Nadjombe, Muller, McNulty, Nollenberger ; Hyrylainen, Chavez, Musel ; Iyoha, Zukowski, Atik

Effectifs et dernières nouvelles des équipes

Vincent Kompany figure comme entraîneur principal du Bayern Munich dans les données, mais, dans les faits, Danks dirigera l’équipe après l’effondrement et l’hospitalisation de Kompany vendredi dernier. La liste complète des indisponibles du Bayern, qui comprend Neuer, Kimmich, Musiala, Diaz, Pavlovic et Bara Ndiaye, n’a pas été officiellement actualisée pour cette rencontre. D’autres informations sur l’équipe seront ajoutées à l’approche du coup d’envoi.

Du côté de Magdeburg, Petrik Sander dirigera l’équipe pour ce match. Aucune information précise sur les blessures ou les suspensions n’est disponible à ce stade, et des nouvelles de l’effectif sont attendues avant la rencontre.

Forme récente

Le Bayern Munich compte deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une victoire 3-1 sur le terrain de Fribourg en Bundesliga, après un nul 2-2 contre Arsenal en Ligue des champions. Plus tôt en octobre, le Bayern avait battu le RB Leipzig 6-1. Sur ces cinq rencontres, il a marqué 16 buts et en a encaissé neuf, signe à la fois de son efficacité offensive et d’une certaine fragilité défensive.

Magdeburg affiche trois victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matches. L’équipe a écrasé le Karlsruher SC 6-1 lors de sa plus récente rencontre de 2. Bundesliga et avait auparavant battu le Hannover 96 et Kaiserslautern sur le même score de 3-0. Sa seule défaite sur cette série est un revers 2-0 face au Dynamo Dresden. Au total, Magdeburg a marqué 13 buts et en a encaissé trois lors de ces cinq rencontres.

Confrontations directes

Les deux clubs se sont affrontés deux fois dans l’historique des confrontations disponible. Leur rencontre la plus récente, en Coupe d’Allemagne le 1er novembre 2000, s’est achevée sur un score de 1-1 à Magdeburg. Avant cela, un match amical disputé en mai 2009 avait vu le Bayern s’imposer 3-2 sur le terrain de Magdeburg. Le bilan du Bayern sur les deux matches répertoriés est d’une victoire et d’un nul.