Bayern Munich, Lucas Hernandez : "Je veux tout gagner ici"

Le défenseur central français est très ambitieux et fier d'avoir rejoint "l'un des cinq plus grands clubs du monde".

Arrivé cet été au après douze saisons à l'Atletico Madrid, Lucas Hernandez est très ambitieux pour sa nouvelle aventure en . Le champion du monde 2018 aimerait probablement marcher dans les pas de Bixente Lizarazu, défenseur français champion du monde devenu une légende du club bavarois. Dans une interview accordée à TZ, Lucas Hernandez a affiché ses très grandes ambitions avec le Bayern Munich.

"Vous n'avez pas besoin d'être ici longtemps pour comprendre les dimensions de ce club. Vous avez soif de succès dès le premier jour et c'est exactement pour cela que je suis là. Je veux tout gagner avec le Bayern Munich, c'est pourquoi je suis venu ici. La saison vient de commencer, je sais, mais j'espère que nous pourrons être en lice dans chaque compétition jusqu'à la fin", a analysé le défenseur central français.

"Un changement ne ferait pas de mal"

Lucas Hernandez est revenu sur son choix de quitter les Colchoneros, son club formateur, à l'intersaison, un peu à la surprise générale : "J’ai passé la moitié de ma vie à Madrid. Honnêtement, il faut dire que le nouveau projet de l'Atletico Madrid est également très prometteur. En fin de compte, vous prenez une telle décision, pas seul, mais avec l'aide de votre famille. Nous pensions tous qu'un changement de décor ne nous ferait pas de mal".

"Nous avions et sommes très désireux de faire connaissance avec un nouveau pays et une nouvelle culture. Moi aussi, je voulais faire mes preuves dans un nouveau championnat et dans un nouveau club. Le Bayern est l'un des cinq plus grands clubs du monde et je suis ici pour gagner", a confessé l'ancien défenseur de l'Atletico Madrid arrivé chez les Bavarois cet été contre 80 millions d'euros.

Lucas Hernandez est heureux d'avoir réussi son retour à la compétition et veut monter en puissance : "Je suis heureux de la victoire et du fait que j'ai joué. Après un si long arrêt, il est normal que cela prenne un peu de temps pour revenir à un niveau normal. Aujourd'hui, j'ai joué pendant près de 80 minutes et je me suis senti bien sur le terrain, ce qui constitue un autre pas en avant. Petit à petit, je retrouverai mon ancienne forme".