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Ces derniers jours, le Bayern Munich est apparu divisé sur la situation que traverse, malgré lui, Jamal Musiala. Aujourd’hui, le directeur Max Eberl a rappelé les différentes composantes du club à l’ordre, les invitant à faire bloc pour soutenir au mieux le joueur de 23 ans, atteint d’une maladie neurologique incurable, mais qui peut être maîtrisée par un traitement médicamenteux.

« Nous voulons que ce garçon puisse être tranquille. C’est une tragédie humaine en cours », a déclaré le dirigeant au micro de Sky Sport De avant le match contre Hambourg. « Nous lui laissons la possibilité de prendre du recul, de faire une pause et de revenir plus fort. »

Musiala est également éloigné des terrains ces jours-ci en raison d’une lésion musculaire du biceps fémoral de la cuisse droite. « C’est un coup d’arrêt, mais nous le surmonterons tous. Nous avons tous le même objectif : avant tout, nous voyons Jamal Musiala comme une personne. On en a déjà assez dit. Le Bayern a toujours su rester uni, encore plus dans des moments comme celui-ci. Nous voulons tous résoudre ensemble cette situation difficile. »

Ces propos visaient à clore l’affaire, du moins sur le plan médiatique, après les nombreuses déclarations faites récemment par d’autres membres du club.

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Le président d’honneur Uli Hoeneß s’était par exemple exprimé ainsi sur le sujet : « Dans le cas de Jamal, nous sommes face à un dilemme. Le garçon est atteint d’une maladie qui n’est pas facile à soigner, mais qui peut être maîtrisée dans une certaine mesure grâce aux médicaments. Toutefois, reste à savoir s’il parviendra un jour à retrouver son niveau de performance d’autrefois... Pour l’instant, il continue de percevoir sa rémunération. Mais imaginez que le Bayern remette en question son contrat. »

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Karl-Heinz Rummenigge est du même avis. Membre du conseil de surveillance du club bavarois, il a déclaré : « Il a des problèmes de santé, c’est un fait connu, tout comme le fait que son contrat prévoit des sommes très importantes. S’il ne parvenait pas à se rétablir complètement, il faudrait discuter avec sa famille, avec le joueur et surtout avec son agent, car ces sommes ne seraient alors plus justifiables. »

Ces prises de parole avaient provoqué la réaction immédiate du capitaine Joshua Kimmich, qui avait aussitôt pris la défense de son coéquipier.

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« Ce que je ne comprends pas, c’est la façon dont on en parle publiquement. Une question de ce genre ne devrait jamais être abordée aux dépens d’un joueur. Le club passe avant tout et il est plus grand que nous, les joueurs, mais il n’est pas plus grand que la personne. C’est absolument inacceptable et ce n’est pas digne du Bayern. »

Pour Eberl, l’affaire est close. Le Bayern continuera d’apporter tout son soutien à Musiala.