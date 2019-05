Bayern Munich - Kovac : "J'ai encore deux ans de contrat et je vais les honorer"

Niko Kovac s'est montré confiant concernant son avenir en Bavière, alors qu'il peut encore réaliser le doublé coupe-championnat cette saison.

Le pourrait être sacré champion d' ce samedi (15h30) lors de la réception de l' dans le cadre de l'ultime journée de . Un match nul suffirait aux hommes de Niko Kovac pour devancer le de Lucien Favre et remporter leur septième titre consécutif, le premier pour l'entraîneur croate. Les Bavarois auront ensuite l'occasion d'embellir leur saison lors de la finale de la , le 25 mai contre le (20h).

Arrivé l'été dernier au club, Niko Kovac est régulièrement annoncé sur le départ ces dernières semaines et les rumeurs concernant le nom de son potentiel successeur sont nombreuses, malgré le potentiel doublé national de son équipe. L'élimination précoce en hitièmes de finale de la contre (0-0, 1-3) a en effet quelque peu gâché le bilan de sa première saison allemande.

Présent en conférence de presse à deux jours de ce rendez-vous décisif en championnat, le Croate s'est pourtant montré confiant sur son avenir, lui qui est sous contrat au Bayern Munich jusqu'en 2021. "J'ai encore deux ans de contrat après cet été et je veux les honorer. Je n'ai jamais abandonné dans ma vie et je ne le ferai jamais. Nous avons bien progressé depuis le nul contre Düsseldorf à l'automne dernier [3-3 lors de la 12e journée, ndlr]. Nous sommes dans la bonne direction et j'espère que ce sera pareil la saison prochaine."

Il a également confirmé que Manuel Neuer, incertain depuis quelques jours, serait une nouvelle fois absent contre le demi-finaliste de la . Absent à plusieurs reprises cette saison en raison de blessures, le gardien et capitaine ne sera pas remis pour ce match du titre. "[Manuel] n'est pas une option [pour Francfort], a précisé Kovac. Il a fait de bons progrès, le mollet va bien. Mais on doit encore voir [pour la finale de coupe]." En l'absence du champion du monde 2014, Sven Ulreich assurera une nouvelle fois l'interim.