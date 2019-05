Bayern Munich - Kovac a le soutien de Rummenigge

Alors que son Bayern Munich aura l'occasion de remporter la Coupe d'Allemagne ce samedi, le patron du club a conforté Niko Kovac dans ses fonctions.

Vendredi dernier, avant le dernier match de la saison de l'équipe bavaroise en , Goal et le média allemand Spox avaient fait savoir qu'une séparation entre le Bayern et son entraineur actuel, Niko Kovac, était envisagée, et ce malgré un contrat qui courait jusqu'en 2021. Presque dans la foulée, le technicien croate s'était empressé de démentir lui-même ces informations, tordant le cou à la possibilité d'un départ lors des prochaines semaines.

Karl-Heinz Rummenigge à la rescousse de son entraîneur

Ce vendredi, c'était au tour de Karl-Heinz Rummenigge, le patron du Champion d' , de mettre les choses au clair. Selon lui, un départ de Niko Kovac est à exclure, comme il l'a confié lors d'une table ronde organisée par le quotidien Bild. "Personne n'a remis en question le fait qu'il soit encore notre entraîneur la saison prochaine", a d'abord lancé le boss du , avant de prendre la défense du technicien.

L'article continue ci-dessous

"Ce serait fou de faire dépendre l'avenir (de Kovac) d'un seul match, ce serait absolument irresponsable. Nous nous assiérons tous ensemble autour de la table en fin de saison et nous analyserons au calme", a ensuite ajouté Karl-Heinz Rummenigge. "Je crois que lorsqu'on devient champion d'Allemagne dès sa première année d'entraîneur au Bayern, c'est certainement un succès. C'est un jeune entraîneur, relativement inexpérimenté".

Si le parcours du Bayern Munich n'a pas été à la hauteur des attentes en Ligue des Champions, les hommes de Niko Kovac auront toutefois l'occasion de réussir le délicat doublé national, dès samedi. Pour cela, il leur faudra venir à bout du en finale de la .