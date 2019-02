Bayern Munich - Kingsley Coman absent deux à trois semaines

Sorti sur blessure moins de 10 minutes après son entrée en jeu, le Français Kingsley Coman s'est blessé à une cuisse, face au Hertha Berlin (1-0).

Alors qu'il était convenu qu'il bénéficie d'une période de repos après avoir joué blessé le dernier match contre Liverpool en Ligue des Champions (0-0), Niko Kovac, l'entraîneur croate du Champion d'Allemagne en titre, a finalement fait le choix de faire entrer en jeu le Français Kingsley Coman à la 58e minute de jeu, lors de la victoire du Champion d'Allemagne face au Hertha Berlin (1-0), samedi, en Bundesliga.

Une inspiration regrettable, puisqu'au bout de neuf minutes passées sur le carré vert, le joueur formé au Paris Saint-Germain a été contraint de céder sa place, victime d'une lesion à la cuisse. Regrettant ce nouveau pépin physique, le Croate était d'ailleurs apparu inquiet face aux médias après la rencontre.

Participation compromise pour le match face à Liverpool

"Il aura un traitement médical demain, nous verrons ce qu'il s'est passé. Mais j'espère que ce n'est pas grand-chose car il nous manquerait énormément. Vous (les journalistes, ndlr) avez vu qu'il a fait beaucoup pour nous ces dernières semaines. Et si vous faites autant pour une équipe, il peut vous arriver de vous blesser. J'espère qu'il ne l'est pas", avait ainsi confié un Niko Kovac inquiet pour son jeune protégé en conférence de presse. ​​

Une inquiétude légitime, puisque selon le généralement bien informé quotidien allemand Bild, l'international français, touché aux ischios-jambiers, devrait être indisponible entre deux et trois semaines. Autant dire que sa participation pour le huitième de finale retour de Ligue des Champions face aux Reds de Liverpool prévu le 13 mars prochain et d'ores et déjà largement compromise... Affaire à suivre.