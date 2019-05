Bayern Munich - Kingsley Coman a encore soif de titres

Déjà titré à huit reprises à seulement 22 ans, le Français compte bien surfer sur sa bonne série, lui qui ne manque pas d'objectifs ambitieux.

Âgé de seulement 22 ans, Kingsley Coman a encore de longues années à disputer au plus haut niveau, lui qui a débuté sa carrière en 2012 du côté de son club formateur, le . Néanmoins, malgré son jeune âge, force est de constater que le virevoltant ailier, sujet aux blessures ces dernières saisons, peut déjà se targuer de compter un palmarès hallucinant. C'est simple, en remportant la avec le cette saison, Kingsley Coman vient tout simplement de remporter un huitième titre de champion consécutif, et ce dans trois championnats différents.

D'abord deux fois Champion de avec le PSG en 2013 et 2014, l'international français l'avait ensuite été en , sous les couleurs de la Turin en 2015, avant de l'être quatre fois de rang en du côté du Bayern... Et puisque l'appétit vient en mangeant, le joueur de 22 ans ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Bien au contraire, lui souhaite continuer sa bonne série, ayant quelques records en ligne de mire.

Kingsley Coman n'est pas rassasié

"J’ai de la chance, j’en profite pleinement, même s’il faut un peu relativiser avec le fait qu’à Paris et à Turin, je n’étais pas titulaire et que j’ai très peu joué. Mais cette série est magnifique. Être champion chaque année jusqu’à la fin de ma carrière est un joli défi. Ce serait un record. Pour y arriver, ce serait mieux de rester à Munich", a en effet confié Kingsley Coman, au cours d’un entretien accordé au journal Le Parisien, ce vendredi.

"Battre le record historique de Ribéry qui compte neuf titres de champion d’Allemagne ? C’est un challenge qui me plaît. Je vais donner mon maximum pour tenter d’en remporter encore plus que lui", a également ajouté l'ailier à la vitesse dévastatrice. Particulièrement en réussite en club, le Français l'est toutefois un peu moins en sélection, lui qui malgré ses 15 sélections, n'était pas du voyage en l'été dernier...