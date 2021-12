Bayern Munich : Kimmich se décide à se faire vacciner contre le Covid-19

Considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste, Joshua Kimmich est un pilier du Bayern Munich et de l'Allemagne. Impressionnant à chacune de ses sorties, le milieu de terrain de 26 ans vit toutefois une fin d'année 2021 marquée par une polémique largement évitable...

Non vacciné contre le Covid-19, l'Allemand a déjà raté plusieurs matches à cause du virus. Pire, il va devoir attendre l'année 2022 pour refouler les pelouses, victime d'une gêne aux poumons... Testé positif au Covid-19 fin novembre après avoir été cas contact à plusieurs reprises, Joshua Kimmich, dont la non-vaccination fait polémique en Allemagne, a lui-même annoncé la nouvelle ce jeudi.

Fraîchement sorti de sa quarantaine et testé négatif, il n'a pas retrouvé l'ensemble de ses sensations. "Je suis heureux que ma quarantaine soit terminée. Je vais très bien, mais je ne peux pas encore m'entraîner à fond en raison d'une légère lésion aux poumons. Je vais donc suivre un entraînement de remise en forme et j'ai hâte d'être de retour à plein temps en janvier", avait déclaré le principal intéressé via un communiqué officiel. Il manquera ainsi les deux prochains matches de Bundesliga prévus en décembre, à savoir la réception Wolfsburg (le 17) et le déplacement à Stuttgart (le 14).

Kimmich accepte finalement le vaccin

Toutefois, force est de constater que la pression médiatique liée à son absence l'a contraint à revoir ses plans. En effet, lui qui refusait depuis de longs mois de le faire, l'Allemand va finalement se faire vacciner, comme il l'a annoncé sur la chaîne allemande ZDF. "C'est tout simplement difficile pour moi de faire face à mes peurs et à mes doutes. C'est pour cela que j'ai hésité pendant si longtemps".

Une décision saluée par la Ministre fédérale de l'Éducation et de la Recherche, Bettina Stark-Watzinger. "C'est une bonne décision. En tant que footballeur professionnel et joueur national, il est un modèle pour de nombreuses personnes. Plus de vaccinations sont le moyen de sortir de la pandémie", a-t-elle affirmé sur Twitter. Une décision exemplaire, mais surtout une très bonne nouvelle pour le Bayern.