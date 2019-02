Bayern Munich - Jérôme Boateng se plaint de son rôle de remplaçant : "Parfois, le football est injuste"

Sur le banc lors des trois derniers matches de son équipe, le défenseur central allemand se dit insatisfait de son nouveau statut.

Jusqu'à présent, Jerome Boateng a dû se contenter du rôle de remplaçant pour cette seconde moitié de la saison. Le défenseur central âgé de 30 ans est sorti de son silence pour pour souligner son mécontentement face à sa situation actuelle au Bayern. "Je n'étais pas dans l'équipe de départ - ce n'est pas ce à quoi que je prétends", a déclaré l'international allemand dans l'émission "100% Bundesliga - football à Nitro".

L'entraîneur du Bayern, Niko Kovac, lui a préféré Mats Hummels et Niklas Süle en défense centrale lors des trois matches précédents, contre Hoffenheim, Stuttgart et Leverkusen. Cependant l'ancien joueur de Manchester City ne compte pas abandonner et souhaite regagner sa place au plus vite.

"Le football n'est pas toujours juste non plus, mais c'est là que vous devez vous battre pour votre place. Je suis sorti plus fort d'une situation très différente", a déclaré le frère de Kevin-Prince Boateng, qui a rejoint Barcelone cet hiver en provenance de Sassuolo.