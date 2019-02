Bayern Munich, James Rodriguez entretient le flou sur son avenir : "À Madrid j'ai tout, ma maison..."

Après le match nul contre Liverpool, l'international colombien a une nouvelle fois semé le trouble concernant son futur.

Prêté au Bayern Munich pour la deuxième saison, James Rodriguez sera à un tournant de sa carrière l'été prochain. L'international colombien n'a pas totalement la main sur son avenir mais aura forcément son mot à dire concernant le club où il jouera la saison prochaine. Les Bavarois ont une option d'achat qu'ils peuvent décider de lever et ensuite ils décideront de garder ou revendre James Rodriguez, à moins qu'ils ne veuillent pas la lever.

Dans ce second cas, l'international colombien retournera au Real Madrid pour s'y imposer ou bien pour être vendu à un autre club et poursuivre sa carrière ailleurs. La Juventus serait notamment un candidat pour accueillir le meneur de jeu passé par l'AS Monaco et le FC Porto. Autant dire que l'avenir de James Rodriguez est flou. Et ce n'est pas ce dernier qui arrange les choses en ne se positionnant pas clairement sur ses envies.

Le Bayern, le Real ou ... la Juventus ?

Après la rencontre, James Rodriguez s'est montré flou sur son avenir dans El Larguero, de Cadena SER : "Je dois réfléchir à ce que je fais concernant mon avenir. À Madrid, j'ai tout : ma maison, des gens qui m'aiment. Nous devrons voir ce qui se passera, mais pour le moment, j'ai un contrat avec le Bayern Munich. Je veux juste terminer la saison et nous verrons ce qui se passera.Je reste en contact avec certains joueurs du Real Madrid".

Alors qu’il a connu un début de saison compliqué et a été blessé au genou pendant tout le mois de décembre, James Rodriguez a depuis retrouvé une place de titulaire au sein de l’effectif de Niko Kovac. L'international colombien a été titularisé lors des cinq dernières rencontres des Bavarois. La saison dernière, le meneur de jeu passé par Monaco avait déjà eu un rôle important dans l'équipe bavaroise.

Néanmoins, James Rodriguez est certainement en droit de penser qu'il aurait pu avoir sa chance et énormément de temps de jeu au Real Madrid cette saison avec le départ de Zinedine Zidane, la mise à l'écart d'Isco et les performances en demi-teinte de plusieurs joueurs en concurrence avec lui sur son poste. Une chose est sûre, James Rodriguez ne manque pas de courtisans et le club qui le récupèrera la saison prochaine aura une chance en or, mais au vu de ses déclarations, le Colombien semble espérer et privilégier un retour à Madrid.