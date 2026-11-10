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Avec Oliver Baumann, le Bayern Munich aurait trouvé son candidat idéal pour devenir le futur numéro deux derrière Jonas Urbig. Mais il y a un obstacle de taille. Infos et rumeurs autour du FCB.

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Bayern Munich, rumeur : un obstacle pour la piste prioritaire Baumann, Karius également envisagé ?

Manuel Neuer, actuellement indisponible en raison d’une déchirure partielle d’un tendon du pied droit, devrait selon toute vraisemblance mettre un terme à sa carrière à l’expiration de son contrat, fin juin 2027. Selon Sky, le FCB serait désormais « presque certain » que le gardien de 40 ans arrêtera l’été prochain.

Alors que l’actuel numéro trois, Sven Ulreich, devrait lui aussi raccrocher les gants à la fin de la saison, le FCB doit progressivement se pencher sérieusement sur la future composition de son groupe de gardiens. La recherche d’un nouveau numéro deux derrière Jonas Urbig, appelé à devenir titulaire dans le but bavarois à partir de l’été, s’accélère donc peu à peu.

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Selon Sky, aucune discussion n’a encore eu lieu avec les candidats, mais Oliver Baumann se serait imposé comme le choix idéal aux yeux des dirigeants du FCB. Le gardien du TSG Hoffenheim correspond parfaitement au profil recherché : très expérimenté, il connaît la Bundesliga comme sa poche, est loyal, garantirait un haut niveau à l’entraînement et pourrait, grâce à ses qualités, stimuler Urbig dans la concurrence. Baumann connaît en outre l’entraîneur des gardiens du Bayern, Michael Rechner, avec qui il a travaillé pendant de nombreuses années à Hoffenheim.

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Le contrat de Baumann avec le TSG court jusqu’en 2028. En cas de transfert l’été prochain, le gardien de 36 ans serait disponible contre une indemnité relativement modeste. Mais pour celui qui compte 13 sélections avec l’Allemagne, il y a un obstacle décisif : voudra-t-il échanger la perspective de battre, à Hoffenheim, le très ancien record du nombre de matches de Bundesliga détenu par la légende de Francfort Karl-Heinz Körbel (602 matches), contre la possibilité de remporter des titres comme numéro deux du Bayern ?

Baumann compte actuellement 532 matches de Bundesliga. Il lui en manque donc 71 pour détenir seul le record. À supposer qu’il dispute les 59 rencontres de championnat encore prévues d’ici la fin de son contrat actuel en 2028, il ne serait alors plus qu’à douze apparitions de dépasser effectivement la marque de Körbel. Et selon Sky, le TSG prolongerait une nouvelle fois Baumann, alors âgé de 38 ans, en 2028 afin de lui permettre d’établir ce nouveau record.

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Si Baumann rejoignait Munich l’été prochain et ne jouait que ponctuellement en tant que numéro deux derrière Urbig, ses chances de battre le record de Körbel seraient assurément anéanties. Le gardien du TSG devra donc prendre une décision délicate.

Outre Baumann, le Bayern garde à l’esprit d’autres options de renom. Selon Sky, Bernd Leno figure lui aussi en bonne place sur sa liste et serait prêt à endosser au FCB le rôle de concurrent d’Urbig. Le gardien de 34 ans serait également séduit par l’idée qu’un transfert à Munich le rapprocherait nettement de sa région natale, autour de Stuttgart, après désormais huit ans et demi passés à Londres.

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Le contrat de Leno à Fulham expire justement en 2027 : il pourrait donc rejoindre le Bayern gratuitement l’été prochain. Il pourrait, car Fulham dispose d’une option unilatérale pour prolonger d’un an, jusqu’en 2028, le contrat du gardien aux neuf sélections avec l’Allemagne. Le FCB devrait alors payer pour recruter Leno.

Parmi les autres pistes envisagées par le Bayern, Sky cite Loris Karius. Le champion d’Allemagne en titre s’intéresserait également au gardien du FC Schalke 04, promu en Bundesliga, et apprécierait ses solides performances avec S04. La disponibilité de Karius, sous contrat à Gelsenkirchen jusqu’en 2028, dépendrait aussi en grande partie des résultats sportifs de Schalke. Autrement dit : le club parviendra-t-il à se maintenir ou sera-t-il de nouveau relégué ?

Getty Images

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Bayern Munich, rumeur : un transfert de Nusa au FCB ne serait pas à l’ordre du jour pour le moment

Des rumeurs ont récemment circulé selon lesquelles le Bayern Munich pourrait tenter de recruter le joueur offensif du RB Leipzig Antonio Nusa. Selon Bild , Max Eberl, directeur sportif du FCB, apprécie tout particulièrement le Norvégien, que Leipzig pourrait laisser partir l’été prochain en cas d’offre comprise entre 70 et 90 millions d’euros, d’après Sky.

Selon Sky, la piste Nusa est toutefois loin d’être une priorité au FCB pour le moment. Le joueur de 21 ans intéresserait certes le club de la Säbener Straße, mais un transfert de Nusa au Bayern serait « très, très improbable ».

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Arrivé du Club Bruges à Leipzig en 2024 contre une indemnité de 21 millions d’euros, Nusa réalise jusqu’ici une solide saison avec le RB. En 15 apparitions toutes compétitions confondues, l’international norvégien a déjà inscrit six buts et délivré huit passes décisives. Son contrat avec le club saxon court jusqu’en 2029.

Getty Images

Bayern Munich, info : « Je me suis fermé quelques portes » : un ancien espoir du Bayern regrette ses erreurs au FCB

Leon Dajaku, ancien espoir du Bayern désormais sous contrat avec le Hansa Rostock, club de troisième division, regrette rétrospectivement certains aspects de son passage au FCB.

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« Quand j’étais jeune, je me suis fermé quelques portes parce que je n’étais pas assez malin ou que je n’avais pas les idées claires », a déclaré Dajaku dans une interview accordée à la chaîne YouTube HSTRYSTORIES. « Si je n’avais pas fait ces choses-là, je serais peut-être encore au Bayern ou j’aurais pris une autre voie. »

L’attaquant a reconnu s’être parfois montré « indiscipliné » et « peu malin ». Il lui est par exemple arrivé de manquer un entraînement de l’équipe première du FCB, alors dirigée par Hansi Flick, parce qu’il ne s’était pas réveillé. Il s’est aussi permis, pendant la pandémie de Covid-19, un déplacement non autorisé dans sa ville natale de Stuttgart. « Cela a entraîné une suspension », s’est souvenu Dajaku. « Hansi était très strict là-dessus, il m’en a vraiment voulu. »

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À l’été 2019, Dajaku, alors âgé de 18 ans, avait quitté le VfB Stuttgart pour l’équipe réserve du Bayern. Ses bonnes performances avec cette équipe, qui évoluait alors en 3. Liga, l’avaient fait remarquer pour l’échelon supérieur. Durant l’hiver 2019-2020, il avait disputé ses deux seuls matches de Bundesliga avec le FCB.

Il a toutefois reconnu avoir ensuite été « impatient » concernant sa place au sein du club. « Cette impatience ne m’a pas aidé non plus au fil des années. » À cause de ses deux écarts de conduite, il avait d’abord été mis à l’écart au Bayern. « Et là, je me suis dit : “Je veux partir, je veux jouer en Bundesliga dès maintenant.” »

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Il a donc quitté le Bayern début 2021 pour l’Union Berlin, où il ne s’est toutefois jamais imposé et n’a disputé que deux matches officiels. « Je me suis disputé avec le Bayern pour pouvoir partir. C’était vraiment stupide, en fait », a reconnu Dajaku, admettant là aussi une erreur.

Après plusieurs passages, notamment à l’AFC Sunderland en Angleterre et à Hajduk Split en Croatie, le joueur désormais âgé de 25 ans a rejoint Rostock l’été dernier. L’attaquant s’y porte bien : titulaire, il a déjà été impliqué dans six buts en onze apparitions cette saison en 3. Liga (trois buts et trois passes décisives).

Getty Images

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Bayern Munich : les prochains matches du FCB

Date Compétition Match Vendredi 20 novembre (20 h 30) Bundesliga Bayern Munich contre 1. FC Cologne Mercredi 25 novembre (21 h) Ligue des champions OSC Lille contre Bayern Munich Samedi 28 novembre (15 h 30) Bundesliga Hambourg SV contre Bayern Munich Mardi 1er décembre (20 h 45) Coupe d’Allemagne Bayern Munich contre Hertha BSC Vendredi 4 décembre (20 h 30) Bundesliga Bayern Munich contre SC Paderborn