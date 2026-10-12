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Bayern Munich, actualités : le patron du FCB ne ferme pas la porte à Erling Haaland

Dans le contexte du scandale financier de Manchester City, le président Herbert Hainer s’est exprimé sur une éventuelle arrivée d’Erling Haaland au Bayern Munich.

Le Norvégien pourrait quitter les Skyblues, comme de nombreuses autres stars, alors que leurs nombreuses infractions exposent même le club à une relégation forcée. Manchester City a depuis fait appel de la décision rendue par une commission indépendante. Compte tenu de la complexité de la situation, aucune décision n’est attendue dans un avenir proche.

Hainer ne voit toutefois, à l’heure actuelle, aucune nécessité de recruter un joueur de l’envergure de Haaland, compte tenu de la qualité de l’attaque du club le plus titré d’Allemagne. « Nous disposons d’une excellente attaque avec Michael Olise, Harry Kane et Luis Díaz. Nous avons marqué plus de 100 buts l’an dernier et sommes parfaitement armés sur le plan offensif », a-t-il déclaré sur Bild TV, alors qu’on lui demandait si Haaland pourrait être une option en cas de lourde sanction contre son club.

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Hainer n’a cependant pas voulu exclure que Haaland puisse un jour devenir une piste pour le club bavarois. « Si nous parlons d’une échéance dans quelques années, nous réexaminerons la situation », a-t-il expliqué. De leur côté, le FC Barcelone et le Real Madrid ont déjà manifesté leur intérêt pour le buteur, rapportaient récemment des médias espagnols.

Haaland, sous contrat à Manchester jusqu’en 2034, a déjà intéressé le Bayern à plusieurs reprises. D’abord au moment du départ de Robert Lewandowski vers le Barça en 2022. Puis lorsque Haaland marquait encore des buts dans son pays natal pour le Molde FK (de 2017 à 2019), avant que le joueur, aujourd’hui âgé de 26 ans, ne passe par le RB Salzbourg et le Borussia Dortmund pour rejoindre Manchester City en 2022.

À la pointe de l’attaque munichoise, le présent et sans doute aussi l’avenir immédiat appartiennent à Kane, dont le contrat, qui expire à l’été 2027, devrait prochainement être prolongé.

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Bayern Munich, actualités : l’ancien joueur Jürgen Kohler émet des doutes sur Jonas Urbig

Jürgen Kohler, sous contrat avec le Bayern Munich de 1989 à 1991, a expliqué dans sa chronique pour kicker qu’en l’état actuel des choses, il serait trop tôt pour que Jonas Urbig, désigné comme son successeur, remplace Manuel Neuer.

« Je ne pense pas que Jonas Urbig soit encore prêt à remplacer Neuer immédiatement. C’est un bon gardien, mais il est aussi jeune et doit encore travailler sur certains aspects », a écrit le champion d’Europe 1996. Le joueur de 23 ans possède certes beaucoup de qualités et de talent, mais il lui manque encore l’expérience nécessaire. « Le jeune Neuer aussi a dû faire son apprentissage et ne s’est forgé une certaine maturité et une excellente réputation qu’au fil de nombreux matches. »

Neuer a été responsable d’au moins un but lors du match nul 2-2 contre le FC Augsbourg ce week-end. « Sur l’ensemble de la saison, il continuera à produire des performances de haut niveau, même si ce n’est plus le niveau exceptionnel avec lequel il a établi de nouvelles références », a souligné Kohler. « Avec un joueur de sa classe, les erreurs se remarquent particulièrement et restent en mémoire. »

Neuer devrait, selon toute vraisemblance, mettre un terme à sa carrière après cette saison, comme il l’a laissé entendre à plusieurs reprises ces dernières semaines. Urbig est considéré comme son successeur désigné. Comme la saison dernière, l’ancien joueur de Cologne bénéficie régulièrement de temps de jeu afin de faciliter sa succession à celui qui occupe depuis longtemps le poste de numéro un. Il est également déjà évoqué comme futur gardien titulaire de l’équipe d’Allemagne.

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