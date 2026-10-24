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FC Bayern Munich, actualités : Uli Hoeneß adresse des critiques sensibles à Karl-Heinz Rummenigge

Uli Hoeneß, président d’honneur du Bayern Munich, a tenu des propos critiques à l’égard de Karl-Heinz Rummenigge, son collègue au conseil de surveillance, au sujet de Max Eberl.

Dans un entretien accordé à Welt am Sonntag, Hoeneß a souligné qu’il n’avait pas apprécié la décision de Rummenigge de rendre publique son abstention lors du vote sur la prolongation du contrat du directeur sportif Max Eberl, annoncée fin août. « Je trouve dommage qu’il l’ait dit publiquement, ce n’était pas nécessaire », a déclaré Hoeneß à propos de son compagnon de longue date. « Sur ce sujet, nous avons des opinions différentes. »

Alors que l’abstention de Rummenigge avait déjà été évoquée, l’ancien dirigeant du FCB l’avait confirmée fin septembre auprès de l’Abendzeitung : « J’ai longtemps réfléchi à la possibilité de voter « non » à la prolongation de Max. Ce n’est qu’au cours de la réunion que j’ai décidé de m’abstenir. »

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Hoeneß a toutefois souligné que sa relation avec Rummenigge restait « parfaitement intacte ». « Elle est même meilleure que jamais », a assuré l’homme de 74 ans. Les critiques de Hoeneß ont néanmoins une résonance particulière, puisqu’il avait lui-même publiquement semé le doute au sujet d’Eberl il y a quelques mois. Une déclaration du président d’honneur autour de la finale de la Coupe d’Allemagne en mai avait notamment fait grand bruit : malgré la réussite de la saison précédente et l’évolution sportive encourageante depuis l’arrivée d’Eberl au printemps 2024, il avait estimé que la tendance concernant l’avenir de ce dernier n’était que de « 60 contre 40 en faveur d’une prolongation ».

Hoeneß est revenu sur le sujet : « Moi aussi, j’ai été critique envers Max pendant un temps. Par exemple, nous avions le sentiment de ne pas être bien informés et certains contrats nous semblaient trop coûteux. » Une discussion avec Eberl, à laquelle Rummenigge et le président Herbert Hainer auraient également participé, aurait toutefois apaisé les tensions. « Depuis, Max a fait du bon travail et a évolué dans la bonne direction », a salué Hoeneß.

De son côté, Eberl avait déjà réagi avec diplomatie aux propos tenus par Hoeneß lors de la finale de la Coupe d’Allemagne. « Si l’on a des doutes, c’est légitime, on en a le droit. Ensuite, on en parle et on voit comment avancer à l’avenir », avait-il déclaré à l’ARD. Le nouveau contrat de l’homme de 53 ans court jusqu’en 2029.

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FC Bayern Munich, actualités : Uli Hoeneß prolongerait de nouveau Vincent Kompany dès maintenant

Uli Hoeneß est très satisfait du travail de l’entraîneur Vincent Kompany et l’a encore souligné en parlant du Belge dans ce même entretien.

Il ne pourrait « actuellement pas imaginer de meilleur entraîneur. Récemment, j’ai dit à Vincent que nous devrions en fait déjà prolonger son contrat, même si son contrat actuel court jusqu’en 2029 », a souligné Hoeneß. « S’il venait nous voir demain parce qu’il le souhaite, personnellement, je le ferais immédiatement. »

Kompany a pris les rênes du Bayern à l’été 2024 et a depuis impulsé une évolution très positive à la Säbener Straße. Sous la direction de l’ancien défenseur de classe mondiale, le FCB a remporté deux fois le titre de champion avec autorité, ainsi que la Coupe d’Allemagne la saison dernière, pour la première fois après six années de disette. En Ligue des champions, les Bavarois ne se sont inclinés qu’en demi-finale en 2025/26, de justesse, face au futur vainqueur, le Paris Saint-Germain.

Kompany avait prolongé une première fois avec le club munichois en octobre dernier, signant jusqu’en 2029. À l’époque, des informations indiquaient que Manchester City, où Kompany avait joué pendant de nombreuses années, faisait notamment partie des clubs qui s’étaient déjà positionnés auprès de l’homme de 40 ans.

L’état de santé de Kompany suscite actuellement l’inquiétude. L’entraîneur du Bayern, récemment touché par une infection virale, s’est effondré vendredi après-midi alors qu’il assistait à l’entraînement de l’équipe réserve. Kompany a ensuite été transporté dans un hôpital de Munich, où il doit « subir des examens approfondis et rester sous surveillance médicale. Jusqu’à nouvel ordre, son staff technique assure la gestion des entraînements et des matches », a indiqué le FCB.

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FC Bayern, actualités : Joshua Kimmich devrait aussi manquer le déplacement du FCB à Fribourg

Le milieu de terrain Joshua Kimmich ne devrait pas non plus être disponible pour le FC Bayern Munich lors du choc de Bundesliga face au SC Fribourg dimanche.

Selon Sky , Kimmich est toujours absent en raison d’un deuil familial. Le joueur de 31 ans ne figurait déjà pas dans le groupe pour le match de Ligue des champions contre Arsenal en milieu de semaine.

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FC Bayern Munich, actualités : Neuer va-t-il finalement poursuivre sa carrière ? Hoeneß n’exclut rien

Le président d’honneur Uli Hoeneß ne veut pas exclure que le gardien du Bayern Munich, Manuel Neuer, poursuive sa carrière après l’expiration de son contrat l’été prochain.

« Nous attendrons de voir. On ne peut pas encore dire comment se déroulera la saison ni si Manuel restera en forme. En même temps, on ne peut pas lui dicter d’arrêter de jouer au football », a déclaré Hoeneß à Welt am Sonntag. Neuer a « énormément apporté au club. Je n’ai pas oublié ce que nous avons vécu et gagné avec lui depuis 2011. »

Il est généralement considéré comme probable que Neuer arrête à l’issue de la saison en cours, à 41 ans. Comme l’a récemment rapporté kicker, les dirigeants du Bayern envisagent de discuter, peut-être dès la trêve internationale de novembre et au plus tard autour du changement d’année, avec Neuer ainsi qu’avec le numéro trois Sven Ulreich (dont le contrat expire également en 2027). Il s’agira alors de déterminer si les deux hommes poursuivront une année supplémentaire ou non.

Jonas Urbig est déjà préparé à succéder à Neuer et le joueur de 23 ans bénéficie actuellement d’un temps de jeu régulier. « Jonas Urbig aura cette chance. Tout le monde au FC Bayern s’y prépare », a souligné Hoeneß.

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FC Bayern Munich, rumeur : retrait de point et amende pour le Bayern II

Les fumigènes allumés par les ultras du Bayern lors du derby munichois disputé par l’équipe réserve du FCB contre le 1860 Munich le week-end dernier devraient coûter cher à l’équipe de l’entraîneur Dante.

Selon un article de Bild, la Fédération bavaroise de football inflige notamment à l’équipe réserve du champion d’Allemagne le plus titré un retrait d’un point en Regionalliga Bayern. Le FCB écoperait également d’une amende de 15 000 euros.

Après le but inscrit par le 1860 à la 51e minute, qui portait provisoirement le score à 2-3 du point de vue des Lions lors de la victoire 4-2 du Bayern II, les fumigènes se sont multipliés dans la tribune du FCB. Le match a été interrompu pendant environ quatre minutes.

Ce retrait d’un point serait d’autant plus douloureux que le Bayern II a besoin de chaque unité pour espérer encore se mêler à la lutte pour la montée en 3e division après un mauvais début de saison. Actuellement douzième, l’équipe de Dante compte certes 14 points de retard sur le leader, le FC Memmingen, mais elle a aussi disputé trois matches de moins que ce dernier et pourrait encore viser plus haut en enchaînant les victoires.

La rencontre prévue samedi contre le DJK Vilzing a, quant à elle, été annulée. Selon Bild, cette décision fait suite au malaise de l’entraîneur du FCB Vincent Kompany, survenu vendredi pendant l’entraînement de l’équipe réserve. Beaucoup de personnes présentes étaient « sous le choc ».

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