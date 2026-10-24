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Bayern Munich, actualité : Uli Hoeneß adresse une critique sensible à Karl-Heinz Rummenigge

Uli Hoeneß, président d’honneur du Bayern Munich, a tenu des propos critiques à l’égard de son collègue du conseil de surveillance Karl-Heinz Rummenigge au sujet de Max Eberl.

Dans un entretien accordé à Welt am Sonntag, Hoeneß a souligné qu’il n’avait pas apprécié la décision de Rummenigge de rendre publique son abstention lors du vote sur la prolongation du contrat du directeur sportif Max Eberl, annoncée fin août. « Je trouve dommage qu’il l’ait dit publiquement, ce n’était pas nécessaire », a déclaré Hoeneß à propos de celui qui l’accompagne depuis de longues années. « Sur ce point, nous avons des avis différents. »

Alors que l’abstention de Rummenigge avait déjà été rapportée, l’ancien président du directoire du Bayern l’a confirmée fin septembre à l’Abendzeitung : « J’ai longtemps réfléchi à la possibilité de voter “non” à la prolongation de Max. Ce n’est qu’au cours de la réunion que j’ai décidé de m’abstenir. »

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Hoeneß a toutefois insisté sur le fait que ses relations avec Rummenigge restaient « parfaitement intactes ». « Elles sont même meilleures que jamais », a affirmé l’homme de 74 ans. Sa critique a néanmoins une résonance particulière, puisqu’il avait lui-même semé publiquement le doute sur Eberl il y a quelques mois. Une déclaration du président d’honneur aux alentours de la finale de la Coupe d’Allemagne, en mai, avait notamment fait réagir. Malgré la réussite de la saison précédente et l’évolution sportive encourageante depuis l’arrivée d’Eberl au printemps 2024, il avait estimé que la tendance concernant l’avenir de ce dernier n’était que de « 60 contre 40 en faveur d’une prolongation ».

Hoeneß est revenu sur ses propos : « Moi aussi, j’ai été critique envers Max pendant un certain temps. Par exemple, nous estimions ne pas être suffisamment informés et certains contrats nous paraissaient trop chers. » Une discussion avec Eberl, à laquelle Rummenigge et le président Herbert Hainer auraient également participé, a toutefois apaisé les tensions. « Depuis, Max a fait du bon travail et évolué dans la bonne direction », a salué Hoeneß.

Eberl, de son côté, avait déjà réagi avec diplomatie aux doutes exprimés par Hoeneß aux alentours de la finale de la Coupe d’Allemagne. « Avoir des doutes, c’est légitime, on en a le droit. Ensuite, on en parle et on voit comment les choses évoluent », avait-il alors déclaré à l’ARD. Le nouveau contrat de l’homme de 53 ans court jusqu’en 2029.

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Bayern Munich, actualité : Uli Hoeneß prolongerait de nouveau Vincent Kompany dès maintenant

Uli Hoeneß est très satisfait du travail de l’entraîneur Vincent Kompany, comme il l’a souligné dans ce même entretien en évoquant le Belge.

Il a affirmé ne pas pouvoir « imaginer de meilleur entraîneur actuellement. J’ai dit récemment à Vincent que nous devrions en réalité prolonger son contrat dès maintenant, même si son contrat actuel court jusqu’en 2029. S’il venait nous voir demain pour nous dire qu’il le souhaite, personnellement, je le ferais tout de suite. »

Kompany a pris les rênes du Bayern à l’été 2024 et a depuis insufflé une dynamique très positive à la Säbener Straße. Sous la direction de l’ancien défenseur de classe mondiale, le Bayern a remporté deux fois le titre de champion avec autorité, ainsi que la Coupe d’Allemagne la saison dernière, pour la première fois après six années sans la gagner. En Ligue des champions, les Bavarois ne se sont inclinés que de justesse en demi-finale en 2025-2026 face au futur vainqueur, le Paris Saint-Germain.

En octobre dernier seulement, Kompany avait prolongé une première fois son contrat avec le club munichois, jusqu’en 2029. À l’époque, des informations indiquaient notamment que Manchester City, où Kompany avait joué pendant de nombreuses années, s’était déjà positionné auprès de l’entraîneur de 40 ans.

L’état de santé de Kompany suscite actuellement des inquiétudes. L’entraîneur du Bayern, récemment touché par une infection virale, s’est effondré vendredi après-midi alors qu’il assistait à l’entraînement de l’équipe réserve. Kompany a ensuite été transporté dans un hôpital de Munich, où il sera « soumis à des examens approfondis et restera sous surveillance médicale. Jusqu’à nouvel ordre, son staff assurera la gestion des entraînements et des matches », a indiqué le Bayern.

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Bayern Munich, actualité : Joshua Kimmich devrait aussi manquer le déplacement à Fribourg

Le milieu de terrain Joshua Kimmich ne devrait pas non plus être disponible pour le Bayern Munich dimanche, lors du choc de Bundesliga face au SC Fribourg.

Selon Sky , Kimmich reste absent en raison d’un deuil familial. C’est déjà pour cette raison que le joueur de 31 ans ne figurait pas dans le groupe pour le match de Ligue des champions contre Arsenal en milieu de semaine.

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Bayern Munich, actualité : Neuer va-t-il finalement continuer ? Hoeneß n’exclut rien

Le président d’honneur Uli Hoeneß ne veut pas exclure que le gardien du Bayern Munich, Manuel Neuer, poursuive sa carrière après l’expiration de son contrat l’été prochain.

« Nous verrons. On ne peut pas encore dire comment se déroulera la saison ni si Manuel restera en forme. En même temps, on ne peut pas lui dicter d’arrêter de jouer au football », a déclaré Hoeneß à Welt am Sonntag. Neuer a « énormément apporté au club. Je n’ai pas oublié ce que nous avons vécu et gagné avec lui depuis 2011. »

Il est généralement jugé probable que Neuer, qui aura alors 41 ans, prenne sa retraite à l’issue de la saison en cours. Comme l’a récemment rapporté kicker, les dirigeants du Bayern envisagent de s’entretenir, peut-être dès la trêve internationale de novembre et au plus tard aux alentours du changement d’année, avec Neuer ainsi qu’avec le numéro trois Sven Ulreich, dont le contrat expire également en 2027. Il s’agira alors de déterminer si les deux hommes poursuivront une année supplémentaire ou non.

Jonas Urbig est déjà préparé à succéder à Neuer. Le joueur de 23 ans bénéficie actuellement d’un temps de jeu régulier. « Jonas Urbig aura cette chance. Tout le monde au Bayern Munich s’y prépare », a souligné Hoeneß.

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Bayern Munich, rumeur : retrait d’un point et amende pour la réserve du Bayern

Les fumigènes allumés par les ultras du Bayern lors du derby munichois disputé le week-end dernier par l’équipe réserve face au 1860 Munich devraient coûter cher à l’équipe entraînée par Dante.

Selon un article de Bild, la Fédération bavaroise de football sanctionnerait notamment la réserve du club le plus titré d’Allemagne d’un retrait d’un point en Regionalliga Bavière. Le Bayern écoperait également d’une amende de 15 000 euros.

Lors de la victoire 4-2 de la réserve du Bayern, après que le 1860 Munich avait marqué à la 51e minute pour ramener provisoirement le score à 3-2 du point de vue des « Lions », une déferlante d’engins pyrotechniques s’était produite dans la tribune des supporters du Bayern. Le match avait été interrompu pendant environ quatre minutes.

Ce retrait d’un point serait d’autant plus difficile à encaisser que la réserve du Bayern a besoin de chaque point pour espérer encore se mêler à la lutte pour la montée en troisième division après un début de saison difficile. L’équipe de Dante occupe actuellement la douzième place, à 14 points du leader, le FC Memmingen. Elle a toutefois disputé trois matches de moins que ce dernier et pourrait encore viser le haut du classement en cas de série de victoires.

La rencontre prévue samedi contre le DJK Vilzing a quant à elle été annulée. Selon Bild, cette décision fait suite à l’effondrement de l’entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, survenu vendredi pendant l’entraînement de l’équipe réserve. Nombre des personnes présentes auraient été « sous le choc ».

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