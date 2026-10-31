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Bayern Munich, rumeur : des grands clubs de Premier League s’intéressent à Lennart Karl

Les performances de Lennart Karl au Bayern Munich auraient suscité l’intérêt de clubs de Premier League. Selon l’émission « Bayern-Insider » de Bild, Liverpool, Arsenal et Manchester United se sont déjà renseignés sur la situation du joueur de 18 ans chez le club le plus titré d’Allemagne.

Le journal suppose que la baisse de forme actuelle du jeune joueur sous le maillot du Bayern, ainsi que les récentes déclarations d’Uli Hoeneß, figure emblématique du club, pourraient avoir donné aux clubs anglais l’espoir que le Bayern ne soit plus entièrement satisfait du joueur offensif.

Les dirigeants du club ont néanmoins souligné à plusieurs reprises par le passé que Karl était appelé à jouer un rôle important au Bayern Munich. Le joueur de 18 ans est considéré comme un talent prometteur et dispose en outre d’un contrat courant jusqu’en 2029 à Munich.

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Cette saison, Karl n’a pas encore tout à fait retrouvé le niveau de ses belles performances de l’an dernier. Après onze matches toutes compétitions confondues, il n’a été impliqué que sur trois buts (un but et deux passes décisives) et doit souvent se contenter d’un rôle de joker.

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Bayern Munich, rumeur : Joshua Kimmich dans le groupe contre le BVB

Le Bayern Munich devrait selon toute vraisemblance pouvoir de nouveau compter sur Joshua Kimmich pour le choc de samedi soir contre le BVB. Selon Sky, le milieu de terrain figure dans le groupe du club le plus titré d’Allemagne pour le « Klassiker ».

Kimmich était récemment absent en raison d’un deuil dans son entourage familial proche. Il a manqué le match de Ligue des champions contre Arsenal ainsi que la rencontre de Bundesliga face au SC Fribourg le week-end dernier. Il aurait repris l’entraînement hier, vendredi.

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Bayern Munich, actualité : une bourde embarrassante des organisateurs du Ballon d’Or

Les organisateurs du Ballon d’Or ont présenté leurs excuses à Karl-Heinz Rummenigge, membre du conseil de surveillance du Bayern Munich, après une bourde embarrassante.

Lors du gala de lundi soir dernier, au cours duquel l’attaquant du Bayern Harry Kane a reçu le prestigieux trophée de meilleur joueur masculin, une vidéo a montré Michael, le frère cadet de Rummenigge, au lieu du double lauréat (1980, 1981).

Dans cette vidéo, les organisateurs ont diffusé des images de Michael lors d’un match du club le plus titré d’Allemagne contre le Real Madrid en avril 1987 (4-1). Karl-Heinz ne jouait toutefois plus au Bayern à cette époque, mais à l’Inter Milan.

L’ancien président du directoire du club munichois a pris cette curieuse confusion avec humour : « Cela m’a simplement fait sourire. Au moins, le Ballon d’Or est resté dans la famille. J’accepte bien sûr volontiers les excuses, mais elles n’étaient pas du tout nécessaires. Des erreurs, cela arrive parfois dans la vie. »

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Bayern Munich, actualité : un dirigeant du club catégorique au sujet d’Erling Haaland

Le Bayern Munich ne chercherait pas à recruter Erling Haaland si Manchester City venait à subir une relégation forcée. C’est ce que rapporte Bild.

Selon le journal, le président du directoire Jan Christian Dreesen lui aurait fait comprendre que le club le plus titré d’Allemagne possède déjà dans ses rangs le « meilleur attaquant du monde » en la personne du lauréat du Ballon d’Or Harry Kane et que la question d’un recrutement de Haaland ne se pose donc absolument pas.

Le montant potentiel de l’indemnité de transfert n’entrerait toutefois pas en ligne de compte. Selon Dreesen, le Bayern Munich peut s’offrir n’importe quel joueur au monde, comme il l’a d’ailleurs prouvé récemment avec les transferts de Kane, Michael Olise et Luis Diaz.

Haaland est sous contrat avec Manchester City jusqu’en 2034, mais l’avenir du Norvégien est incertain au vu des sanctions qui menacent les Skyblues.

Fin septembre, le club a été officiellement reconnu coupable par la Premier League d’avoir gravement enfreint les règles financières dans une centaine de cas entre 2009 et 2018. Dans le pire des cas, il pourrait subir une relégation forcée.

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Bayern Munich, actualité : Angela Merkel souhaite un prompt rétablissement à Vincent Kompany

L’ancienne chancelière allemande Angela Merkel (CDU) a adressé ses vœux de rétablissement à l’entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany, après que celui-ci s’est effondré au centre d’entraînement du club il y a environ une semaine.

« Tout d’abord, j’ai été incroyablement peinée d’apprendre cela. Je lui souhaite un prompt rétablissement, mais aussi un entourage qui lui permette vraiment de prendre tout le temps dont il a besoin. Je sais moi-même un peu ce que c’est que d’avoir besoin de temps », a déclaré Merkel sur MagentaTV.

Elle a également « beaucoup de respect pour le travail de Vincent Kompany, ainsi que pour sa position claire sur la discrimination et de nombreux autres sujets. J’imagine que si j’étais footballeuse, que je sois un homme ou une femme, il serait exactement le genre d’entraîneur avec lequel j’aimerais travailler. »

L’ancienne chancelière a aussi expliqué qu’il lui était arrivé quelque chose de très semblable en 2019, lors d’une cérémonie militaire. Une tension s’était alors relâchée en elle, provoquée « probablement par la mort de ma mère ou aussi par le fait que je savais que j’allais arrêter ». Le corps « envoie alors simplement des signaux, et c’est, humainement, une très, très bonne chose », a déclaré Merkel.

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