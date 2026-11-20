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Le Bayern Munich aurait un autre gardien passé par la sélection allemande dans le viseur. Un remaniement se profile en défense et le maillot domicile de la nouvelle saison a fuité. Infos et rumeurs autour du Bayern.

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Bayern Munich, rumeur : Kevin Trapp serait lui aussi un candidat

Le Bayern Munich considérerait également Kevin Trapp, du Paris FC, comme un candidat au poste de numéro deux derrière Jonas Urbig. C’est ce qui ressort du Bild, dans son podcast « Bayern-Insider ».

Selon cette source, les dirigeants sportifs du club le plus titré d’Allemagne auraient demandé à l’entourage de l’ancien gardien de la sélection allemande s’il pourrait, en principe, envisager un transfert à Munich. La réponse du camp Trapp n’a pas été précisée.

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Trapp a quitté l’Eintracht Francfort pour la capitale française à l’été 2025, après avoir auparavant joué trois ans pour le PSG, rival parisien du Paris FC. Titulaire dans les buts depuis décembre dernier, le gardien expérimenté contribue largement à la réussite sportive du club cette saison. Après dix journées, le Paris FC occupe la troisième place de Ligue 1 avec 20 points, à seulement trois longueurs du PSG, leader.

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L’ancien sélectionneur allemand Joachim Löw avait évoqué la piste Trapp pour le Bayern il y a quelques jours, dans l’émission Bild « Die Lage der Liga ». Christian Falk, responsable de la rubrique football, l’avait qualifiée de « bonne suggestion » et a désormais appris que le joueur de 36 ans était effectivement envisagé à Munich.

Le Bayern devrait toutefois payer une indemnité de transfert pour Trapp. L’international allemand à neuf reprises est sous contrat à Paris jusqu’en 2028. Sur ce point, sa situation diffère de celle de Bernd Leno, qui figurerait lui aussi sur la liste des gardiens suivis par le Bayern et pourrait, en l’état actuel, quitter le FC Fulham librement cet été.

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Interrogé jeudi sur l’intérêt supposé du club munichois, Leno n’a pas fermé la porte à une éventuelle arrivée chez le géant du football allemand auprès de Sky/RTL. Le joueur de 34 ans et Trapp ne seraient toutefois pas les deux seuls gardiens passés par la sélection allemande suivis par le Bayern. Les noms d’Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) et de Loris Karius (FC Schalke 04) circulent également.

Rejoindre Munich en tant que gardien tout en sachant qu’on ne sera pas titulaire s’est déjà révélé une option attrayante ces dernières années. C’est notamment le cas de Sven Ulreich, qui a connu un parcours remarquable en tant que doublure de longue date de Neuer . Tous deux devraient mettre fin à leur carrière cet été, tandis qu’Urbig est destiné à devenir le gardien titulaire. Selon les informations disponibles, le club souhaiterait épauler le joueur de 23 ans d’un gardien expérimenté.

Getty Images

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Bayern Munich, rumeur : un remaniement en défense ?

Selon les informations de Sky, le recrutement d’un nouvel ailier gauche reste la priorité absolue du Bayern Munich pour le prochain mercato estival afin de soulager Luis Diaz. Mais il pourrait aussi y avoir du mouvement en défense centrale.

Hiroki Ito, qui ne joue aucun rôle cette saison sous les ordres de Vincent Kompany, même lorsqu’il n’est pas blessé , pourrait ainsi quitter le club. L’avenir de Min-Jae Kim serait lui aussi de nouveau incertain, alors qu’il avait déjà été considéré comme un candidat au départ. La situation du Sud-Coréen a toutefois changé du tout au tout depuis.

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Kim semble avoir surmonté sa propension aux erreurs et s’est montré fiable cette saison aux côtés du patron de la défense, Dayot Upamecano. Il devance en outre actuellement Jonathan Tah dans la hiérarchie interne et est titulaire lors des matches importants.

Le salaire de Kim constitue toutefois un point délicat : primes comprises, il s’élèverait à 15 à 16 millions d’euros bruts par an. Sa position n’aurait cependant pas changé depuis l’été. Kim n’aurait actuellement aucune intention de quitter le club. Son contrat court jusqu’en 2028.

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Upamecano dispose, de son côté, d’une clause libératoire qui serait comprise entre 60 et 65 millions d’euros. Selon Sky, un départ cet été est improbable, même si le PSG, entre autres, aurait déjà manifesté son intérêt pour le Français.

Selon cette source, le Bayern aurait néanmoins déjà un remplaçant dans le viseur en cas de départ. Tomas Araujo, du Benfica Lisbonne , figurerait en bonne place sur la liste des candidats. Son nom fait l’objet de rumeurs depuis un certain temps déjà. Les Munichois suivraient le joueur de 24 ans depuis un bon moment. Ils entretiendraient également de bonnes relations avec son agence, Epic Sports, dirigée par Ali Barat, qui se présente lui-même comme un agent de stars et qui avait aussi organisé le prêt de Nicolas Jackson l’an dernier.

Getty Images

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Bayern Munich, info : le nouveau maillot domicile a fuité

Le site Footy Headlines, généralement très bien renseigné sur les maillots, aurait découvert à quoi ressemble le maillot domicile du Bayern Munich pour la nouvelle saison.

Il se distinguerait par un rouge plus foncé que le rouge vif classique du club, trois bandes dorées ainsi que des touches dorées sur le col et les manches.

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Le design serait complété par un discret motif en losanges, à peine visible, qui recouvre néanmoins l’ensemble du maillot.

Bayern Munich, calendrier : les prochains matches du Bayern

Date Compétition Match Vendredi 20 novembre (20 h 30) Bundesliga Bayern Munich - 1. FC Cologne Mercredi 25 novembre (21 h) Ligue des champions OSC Lille - Bayern Munich Samedi 28 novembre (15 h 30) Bundesliga Hamburger SV - Bayern Munich Mardi 1er décembre (20 h 45) Coupe d’Allemagne Bayern Munich - Hertha BSC Vendredi 4 décembre (20 h 30) Bundesliga Bayern Munich - SC Paderborn