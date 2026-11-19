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Matthias Tillmann, président du directoire de Schalke 04, ne craint pas de voir son gardien titulaire Loris Karius partir au Bayern Munich. Vincent Kompany revient, Deco regrette l'échec du transfert de Luis Diaz. Toutes les infos et rumeurs sur le Bayern Munich.

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Bayern Munich, infos : le patron de Schalke évoque l'avenir de Karius

Matthias Tillmann, président du directoire de Schalke 04, ne craint pas de voir son gardien titulaire Loris Karius partir au Bayern Munich. « Je suis tout à fait serein et je peux l'affirmer avec assurance : mieux vaut être numéro un à Schalke que simple remplaçant ailleurs », a déclaré Tillmann à la WAZ.

Karius, 34 ans, est évoqué comme possible gardien remplaçant du Bayern Munich pour la saison prochaine. Manuel Neuer et Sven Ulreich devraient, selon toute vraisemblance, mettre un terme à leur carrière, ce qui créerait un besoin derrière Jonas Urbig, appelé à devenir titulaire. Selon Sport Bild Karius pourrait tout à fait envisager d'endosser ce rôle .

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Sans club auparavant, Karius a rejoint Schalke 04 en janvier 2025 et s'est imposé comme gardien titulaire à partir de l'été 2025, après des débuts compliqués. Après la montée, il a prolongé son contrat jusqu'en 2028 en juin dernier seulement. Il compte actuellement parmi les meilleurs gardiens de Bundesliga.

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« Il avait fait le choix délibéré de prolonger à Schalke », a estimé Tillmann. « Il réalise maintenant une excellente saison et s'intègre très bien à l'équipe. Mon sentiment, c'est qu'il aime beaucoup jouer ici. En tant que club, nous comptons fermement sur Loris. »

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Bayern Munich, infos : Deco regrette l'échec du transfert de Diaz

Le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, regrette encore aujourd'hui de ne pas avoir recruté Luis Diaz. Interrogé par Catalunya Radio sur le joueur qu'il aurait aimé recruter par le passé, Deco a cité l'ailier gauche de 29 ans du Bayern Munich.

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Diaz a quitté le FC Liverpool pour le Bayern Munich en 2025 contre 70 millions d'euros. Auparavant, le Barça de Deco avait lui aussi tenté de s'attacher ses services. Depuis son arrivée à Munich, Diaz totalise 31 buts et 24 passes décisives en 62 matches. Il est actuellement absent en raison d'une déchirure d'un faisceau musculaire.

Bayern Munich, infos : Vincent Kompany s'exprime en conférence de presse

L'entraîneur Vincent Kompany dirigera son équipe vendredi, lors du match de Bundesliga contre le 1. FC Cologne, pour la première fois en compétition officielle depuis son effondrement . Auparavant, il répondra aux questions des journalistes jeudi à 10 heures, lors de la traditionnelle conférence de presse.

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Kompany s'était soudainement effondré le 23 octobre au centre d'entraînement du Bayern Munich. Une irritation des méninges lui a ensuite été diagnostiquée. Il a alors pris plusieurs semaines de repos, durant lesquelles Aaron Danks l'a remplacé.

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