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Bayern Munich, actualités : un rival de Bundesliga se moque du club bavarois

L’Union Berlin a profité de son match de Bundesliga à l’extérieur contre le FC Augsbourg (1-1), samedi, pour se moquer du Bayern Munich.

« Déjà 8 secondes à la WWK-Arena sans encaisser de but. Tout le monde n’y arrive pas... », a écrit l’Union peu après le coup d’envoi sur X. Une pique adressée au champion d’Allemagne le plus titré, qui avait été mené au score après seulement huit secondes, deux semaines plus tôt, lors du précédent match d’Augsbourg à domicile.

Le gardien du Bayern, Manuel Neuer, avait alors commis une grosse erreur : son ballon piqué avait raté sa cible avant de rebondir sur le dos du joueur d’Augsbourg Robin Fellhauer et de retomber dans sa course. Quelques instants plus tard, Fellhauer avait pu pousser le ballon dans le but déserté du Bayern pour donner l’avantage à Augsbourg. C’était le but le plus rapide de l’histoire de la Bundesliga.

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Comme le Bayern, qui avait fait match nul 2-2 deux semaines plus tôt, l’Union a pris un point à Augsbourg. Les Berlinois ont longtemps joué en infériorité numérique après l’expulsion de leur défenseur central Felix Uduokhai à la 19e minute. Après un peu plus d’une heure de jeu, les deux équipes se sont retrouvées à dix, le défenseur d’Augsbourg Juma Bah ayant lui aussi reçu un carton rouge.

Peu après, Han-Noah Massengo (71e) a donné l’avantage à Augsbourg, mais l’Union a vite répliqué. À la 74e minute, Janik Haberer a inscrit le but du 1-1, score final.

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Bayern Munich, actualités : confusion autour d’une clause ! Un jeune gardien ne veut pas revenir au club

Tom Ritzy Hülsmann, ancien jeune du Bayern qui garde les buts du Stade de Reims, en deuxième division française, depuis l’été dernier, ne songe pas actuellement à un éventuel retour au club bavarois.

Interrogé par Transfermarkt sur une supposée clause de rachat dont disposerait le Bayern, le jeune gardien n’a pas voulu la confirmer : « Je ne suis même pas certain qu’ils aient vraiment une option de rachat. Mais non, ce n’est pas un objectif pour moi », a-t-il précisé, indiquant qu’un éventuel avenir au sein du club allemand le plus titré n’était pas dans ses projets pour le moment.

Hülsmann avait rejoint le centre de formation du Bayern en 2017, à l’âge de 13 ans, en provenance de l’Eintracht Trèves, et avait passé sept ans à Munich. Au début de la saison 2023-2024, le gardien avait figuré à trois reprises dans le groupe professionnel. Il a disputé 29 matches au total avec la réserve du Bayern. En 2024, il a d’abord quitté le club sous forme de prêt pour rejoindre le SKN St. Pölten (Autriche), avant de signer un an plus tard au TSV Hartberg, club de première division autrichienne.

L’été dernier, Reims a déboursé 2,5 millions d’euros pour recruter Hülsmann. Le joueur de 22 ans est le gardien numéro un du club français et a disputé jusqu’ici neuf matches de Ligue 2. Reims rêve d’une montée en Ligue 1. Le contrat de Hülsmann court jusqu’en 2031.

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Bayern Munich, actualités : le frère de Lennart Karl quitte l’Eintracht Francfort. Un avenir au Bayern ?

Vincent Karl pourrait suivre le même parcours que son grand frère Lennart, désormais célèbre, au même âge il y a quelques années.

Le frère de Karl, âgé de 13 ans, a annoncé samedi sur Instagram qu’il quittait le centre de formation de l’Eintracht Francfort après trois ans. « Un chapitre se termine, un autre commence », a écrit Vincent Karl, sans toutefois révéler quel club il allait rejoindre.

Selon Bild, le petit frère de la star du Bayern choisirait lui aussi de passer par le Viktoria Aschaffenburg, comme son aîné à peu près au même âge, début 2022. À l’époque, Lennart était d’abord retourné de Francfort à Aschaffenburg, avant de rejoindre le Bayern six mois plus tard.

Pour Vincent, Bild envisage désormais le même scénario. Le jeune joueur de 13 ans est considéré comme l’un des plus grands talents allemands de sa génération et, selon Bild, le Bayern l’a naturellement dans le viseur depuis longtemps pour son centre de formation.

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Bayern Munich, actualités : Hoeneß a apporté à manger à Kompany à l’hôpital

Un geste touchant d’Uli Hoeneß. Selon Bild, le président d’honneur du Bayern Munich a apporté à manger à l’entraîneur Vincent Kompany à l’hôpital, samedi.

Kompany s’était effondré vendredi au centre d’entraînement du Bayern alors qu’il assistait à une séance de la réserve. Depuis, il subit des examens à l’hôpital et son état est stable. Toutefois, selon le directeur sportif Max Eberl, Kompany, récemment touché par une forte infection virale, ne devrait pas revenir avant plusieurs semaines.

Selon Bild, Hoeneß a rendu visite à Kompany samedi avec un sac de l’entreprise d’épicerie fine « Käfer ». « Comme tout le monde, j’ai été choqué sur le moment, mais Vincent est entre les meilleures mains, auprès de nos médecins et des spécialistes de l’hôpital », a déclaré Hoeneß au Welt am Sonntag. Comme Eberl, il a souligné que l’entraîneur du Bayern disposerait de « tout le temps dont il a besoin ».

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