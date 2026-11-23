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Le Bayern Munich s’en prend à nouveau à la fédération canadienne pour sa gestion du cas Alphonso Davies. Michael Olise devrait, quant à lui, manquer le prochain match. Infos et rumeurs autour du Bayern.

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Bayern Munich, actu : Jan-Christian Dreesen attaque à nouveau le Canada au sujet d’Alphonso Davies

Par la voix de Jan-Christian Dreesen, le Bayern Munich en a remis une couche dans son différend avec la fédération canadienne et le sélectionneur national Jesse Marsch.

« Nous n’avons pas répondu à Marsch après les foutaises qu’il a racontées », a déclaré dimanche le président du directoire du club le plus titré d’Allemagne lors d’une visite à un club de supporters. « Quand un joueur rejoint sa sélection et que nos médecins estiment qu’il faut prendre des précautions, ils prennent contact avec le médecin de la sélection. Si les échanges sont empreints de respect mutuel, une sélection en tient compte et ménage le joueur. Malheureusement, ce n’est pas le cas de toutes les fédérations. »

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Dreesen fait ainsi référence aux récentes déclarations de Marsch, qui avait reproché au Bayern de traiter l’équipe nationale canadienne avec mépris dans un entretien accordé au média OneSoccer : « Je n’ai pas l’impression que le Bayern Munich en ait quoi que ce soit à faire de l’équipe nationale canadienne », avait déclaré l’ancien entraîneur du RB Salzbourg.

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Le débat porte sur la gestion du latéral gauche du Bayern, Alphonso Davies. En mars de l’année dernière, celui-ci s’était déchiré le ligament croisé lors d’un match de Ligue des nations sans enjeu avec le Canada et avait ensuite été absent plusieurs mois.

Les Nord-Américains s’étaient d’abord montrés rassurants. Ce n’est qu’au retour de Davies dans la capitale bavaroise que la gravité de sa blessure avait été diagnostiquée, ce qui avait même conduit Dreesen à menacer d’engager des poursuites judiciaires . Après une discussion destinée à clarifier la situation quelques mois plus tard, le Bayern avait toutefois renoncé à porter plainte.

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Début novembre, Davies s’est de nouveau blessé avec son équipe nationale, même si sa blessure semble cette fois moins grave. Une déchirure de fibres musculaires à la cuisse le privera néanmoins de compétition avec le Bayern jusqu’à la fin de l’année. « Quand un joueur revient blessé pour plusieurs semaines, c’est votre problème en tant que club. On aimerait davantage de précautions, car ce sont les clubs qui assument les risques économiques et sportifs », s’est agacé Dreesen.

Vendredi dernier, après le match nul 1-1 contre le 1. FC Cologne, le directeur sportif Max Eberl avait déjà réagi aux propos de Marsch. Interrogé sur les relations avec la fédération canadienne, Eberl avait répondu de manière éloquente : « Parfois, il vaut mieux se taire. »

Getty Images

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Bayern Munich, rumeur : Michael Olise devrait manquer le match de Ligue des champions

La date exacte du retour de Michael Olise reste inconnue, mais la star offensive du Bayern Munich devrait selon toute vraisemblance manquer le prochain match de Ligue des champions contre l’OSC Lille.

Selon les informations de Bild, l’international français se déplaçait encore avec des béquilles samedi, au lendemain de sa sortie sur blessure lors du match contre le 1. FC Cologne (1-1).

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Les béquilles doivent permettre de soulager sa contusion au niveau des métatarsiens et des articulations à la base des orteils. Il porterait également une chaussure spéciale, une attelle dite VACOped, destinée à protéger autant que possible la zone blessée des chocs extérieurs. Un retour rapide pour le match contre Lille est jugé « plutôt improbable ».

Getty Images

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