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Verrons-nous un jour Harry Kane, le buteur du Bayern Munich, évoluer en NFL ? Des nouvelles également d'Alphonso Davies et de Manuel Neuer. Infos et rumeurs sur le FCB.

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Bayern, info : une star de la NFL espère voir Harry Kane tenter sa chance

Drake Maye, quarterback vedette des New England Patriots, imagine très bien Harry Kane, le buteur du Bayern Munich, évoluer un jour en NFL.

« Ce serait vraiment sympa ! On voit régulièrement des footballeurs frapper le ballon depuis 50 ou 60 yards. Je pense que ce serait sympa de le voir faire », a déclaré Maye lors de la conférence de presse précédant le NFL Munich Game, qui se tiendra dimanche à l'Allianz Arena.

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« La pression est l'un des principaux aspects du rôle de kicker en NFL. Mais il la connaît. Honnêtement, je ne pense donc pas que cela lui poserait le moindre problème », a souligné Maye, qui estime Kane bien armé pour occuper ce poste.

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L'attaquant international anglais a déjà évoqué à plusieurs reprises la possibilité de devenir kicker en NFL après sa carrière de footballeur. « Je prendrais d'abord entre six mois et un an pour m'entraîner spécifiquement à cela », avait déclaré Kane pas plus tard qu'en septembre.

« Je l'ai déjà vu frapper le ballon plusieurs fois, il se débrouille très bien. Donc, aucun doute : je suis sûr qu'il y arriverait sans problème », a poursuivi Maye. Kane jouera toutefois au football au moins jusqu'en 2029, date jusqu'à laquelle le joueur de 33 ans a récemment prolongé son contrat avec le FCB.

Getty Images

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Bayern, info : des nouvelles d'Alphonso Davies

Alphonso Davies, le latéral gauche du Bayern, blessé tôt vendredi lors de la victoire 3-2 du Canada contre le Guatemala en Ligue des nations de la CONCACAF, ne rentrera pas immédiatement à Munich.

Comme l'a confirmé un porte-parole de la fédération canadienne de football, Davies a d'abord accompagné l'équipe à Toronto, où ses coéquipiers disputeront lundi le quart de finale retour contre le Guatemala. Il doit y passer des examens complémentaires avant de prendre le chemin du retour vers Munich dans la journée de dimanche.

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La nature exacte de la blessure de Davies n'est pas encore connue. Après le match, l'entraîneur adjoint du Canada Mauro Biello a seulement évoqué une « blessure au bas du corps ». Le joueur du Bayern avait dû être remplacé dès la 7e minute.

Getty Images

Bayern, rumeur : une décision définitive sur l'avenir de Manuel Neuer approche

La question de l'avenir de Manuel Neuer, gardien du Bayern Munich, sera-t-elle bientôt définitivement tranchée ?

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Selon kicker, les dirigeants du FCB, dont le directeur sportif Max Eberl, doivent s'entretenir avec Neuer pendant l'actuelle trêve internationale. Ils discuteront notamment des projets du joueur de 40 ans après l'expiration de son contrat l'été prochain.

Neuer n'aurait pas encore pris de décision définitive. Au Bayern, toutefois, on serait désormais presque certain que l'ancien gardien de la sélection allemande ne poursuivra pas et mettra un terme à sa carrière à la fin de la saison.

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Le FCB devrait alors recruter un nouveau numéro deux, capable de concurrencer Jonas Urbig, pressenti pour devenir titulaire. Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) serait le choix privilégié du Bayern pour ce rôle.

Getty Images

Bayern, info : le FCB conclut un nouveau partenariat

Le Bayern Munich a un nouveau partenaire sur le marché chinois.

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Comme l'a annoncé le FCB, la plateforme de vidéo et de streaming Bilibili devient son nouveau partenaire média régional officiel en Chine. Le Bayern dispose déjà d'une chaîne officielle sur la plateforme depuis 2021 et souhaite désormais renforcer ses liens directs avec ses supporters en Chine.

« La Chine est un marché clé pour le Bayern », a souligné Rouven Kasper, membre du directoire chargé du marketing et des ventes chez le club le plus titré d'Allemagne. « Avec Bilibili, nous avons à nos côtés un partenaire qui connaît parfaitement l'univers numérique des supporters sur place et qui échange déjà quotidiennement avec nos fans. »

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Bayern Munich, calendrier : les prochains matches du FCB

Date Compétition Match Vendredi 20 novembre (20 h 30) Bundesliga FC Bayern - 1. FC Cologne Mercredi 25 novembre (21 h) Ligue des champions OSC Lille - FC Bayern Samedi 28 novembre (15 h 30) Bundesliga Hamburger SV - FC Bayern Mardi 1er décembre (20 h 45) Coupe d'Allemagne FC Bayern - Hertha BSC Vendredi 4 décembre (20 h 30) Bundesliga FC Bayern - SC Paderborn