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Le Bayern Munich se montre sceptique à l’idée de recruter lors du prochain mercato d’hiver. Blessés, Michael Olise et Harry Kane ne pourront pas rendre visite à leurs clubs de supporters. Infos et rumeurs autour du Bayern.

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Bayern Munich, info : Herbert Hainer et Jan-Christian Dreesen sceptiques sur le mercato d’hiver

Herbert Hainer et Jan-Christian Dreesen se sont montrés plutôt réservés samedi, en marge de l’assemblée générale annuelle du Bayern Munich, au sujet d’éventuelles recrues hivernales.

« Le fait est que nous n’avions pas prévu de nous retrouver dans cette situation. D’un autre côté, Luis Diaz revient, Phonzie (Alphonso Davies) sera de nouveau apte dans deux semaines et Serge (Gnabry) reprend lui aussi progressivement l’entraînement. Je ne pense donc pas que nous devions réagir pendant la trêve hivernale », a résumé le président Hainer à propos de la situation actuelle du club le plus titré d’Allemagne.

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Selon lui, il faut de toute façon faire preuve de prudence lorsqu’il est question du mercato d’hiver. « Si cela s’avérait nécessaire, le Bayern serait toujours en mesure de réagir. Ce n’est pas ce que nous souhaitons et, avec le recul, nous n’avons pas été très heureux avec les recrues arrivées en hiver ou dans les derniers jours du mercato », a déclaré Hainer.

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Le président du directoire, Dreesen, a tenu un discours similaire. Il a révélé que les transferts hivernaux n’avaient jusqu’ici « pas été prévus », puisqu’il fallait d’abord « attendre le retour des joueurs ». « Jamal Musiala est revenu, quelques autres sont sur le point de le faire : Luis Diaz, Alphonso Davies. Nous verrons ensuite comment nous gérerons la situation cet hiver. Pour l’instant, nous ne prévoyons pas de nous montrer très actifs. »

Le football reste néanmoins un secteur où tout peut changer très vite. « Nous l’avons vu hier. Qui aurait pensé que nous perdrions Harry Kane pour plusieurs mois à cause de ce geste totalement inutile de son adversaire ? C’est pourquoi il est difficile de faire des points sur la situation. Ils finissent généralement par vous rattraper », a expliqué Dreesen.

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Le dirigeant du Bayern a ajouté qu’un attaquant comme Harry Kane ne pouvait de toute façon pas être remplacé facilement. « Sa manière d’animer notre jeu et d’en donner le rythme est unique. L’entraîneur trouvera les bonnes réponses, j’en suis absolument certain. »

Vendredi soir, l’attaquant international anglais a subi une rupture du ligament de la syndesmose lors du match nul 1-1 contre le 1. FC Cologne . Il devrait donc manquer plusieurs mois au Bayern.

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Michael Olise s’est lui aussi blessé contre Cologne , mais il pourrait retrouver le terrain dès le week-end prochain face au HSV. Le Bayern doit actuellement aussi se passer de Manuel Neuer, Alphonso Davies, Ismael Saibari, Serge Gnabry et Luis Diaz.

Getty Images

Bayern Munich, rumeur : Michael Olise et Harry Kane annulent leurs visites à des clubs de supporters

En raison de leurs blessures, Harry Kane et Michael Olise auraient annulé les visites à des clubs de supporters initialement prévues dimanche. C’est ce que rapporte Bild.

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Les deux stars du Bayern Munich devaient rendre visite au « FC Bayern Fanclub Rot-Weisse-Traun », à Traunstein, pour Kane, et aux « Schiltberger Bajuwaren », près d’Augsbourg, pour Olise. Leurs blessures ont toutefois contrarié ces projets.

Kane s’est rompu le ligament de la syndesmose vendredi contre le 1. FC Cologne et manquera donc plusieurs mois au Bayern. Olise s’est également blessé contre Cologne, mais n’a subi « qu’une » légère contusion. Il pourrait ainsi retrouver le terrain dès le week-end prochain face au HSV.

Getty Images

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Bayern Munich, info : Pep Guardiola couvre Vincent Kompany d’éloges

Pep Guardiola a fait l’éloge de l’entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany.

« Il était mon capitaine à Manchester City. Il m’a beaucoup aidé lorsque j’ai pris mes fonctions d’entraîneur à City et on voyait déjà à l’époque qu’il deviendrait un grand entraîneur. Je suis extrêmement heureux qu’il soit maintenant ici, en Bundesliga », a déclaré le technicien espagnol dans un entretien au Bundesliga Magazin.

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Depuis qu’il a quitté son poste d’entraîneur principal de Manchester City l’été dernier, il a de nouveau beaucoup plus de temps pour suivre la Bundesliga, où il a entraîné le Bayern entre 2013 et 2016. « J’ai évidemment de nouveau plus de temps pour suivre la Bundesliga, et en particulier le Bayern Munich de Vincent Kompany », a expliqué Guardiola.

L’Espagnol garde par ailleurs des souvenirs presque exclusivement heureux de ses trois années à la Säbener Straße : « Notre séjour à Munich a été la plus belle période pour nous en tant que famille. Nos enfants avaient cinq, neuf et douze ans. À l’époque, nous étions tous ensemble. Aujourd’hui, ils restent en contact avec maman et papa par téléphone ou sur les réseaux sociaux. »

Getty Images

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Bayern Munich, calendrier : les prochains matches du club