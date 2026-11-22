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Le Bayern Munich se montre prudent à l’approche du mercato d’hiver. Blessés, Michael Olise et Harry Kane ne pourront pas rendre visite à leurs clubs de supporters. Infos et rumeurs autour du club.

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Bayern Munich, actualités : Herbert Hainer et Jan-Christian Dreesen prudents sur les transferts hivernaux

Herbert Hainer et Jan-Christian Dreesen se sont montrés plutôt réservés samedi, en marge de l’assemblée générale annuelle du Bayern Munich, au sujet d’éventuels transferts hivernaux.

« Le fait est que nous n’avions pas prévu une telle situation. D’un autre côté, Luis Diaz va revenir, Phonzie (Alphonso Davies) sera de nouveau apte dans deux semaines, Serge (Gnabry) reprend lui aussi progressivement l’entraînement. Je ne pense donc pas que nous devions réagir pendant la trêve hivernale », a résumé le président Hainer au sujet de la situation actuelle du club le plus titré d’Allemagne.

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Selon lui, il faut de toute façon faire preuve de prudence concernant les transferts hivernaux. « Si c’était nécessaire, le Bayern serait toujours en mesure de réagir. Ce n’est pas ce que nous souhaitons et, avec le recul, nous n’avons pas été très heureux de nos recrutements en hiver ou dans les derniers jours du mercato », a déclaré Hainer.

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Le président du directoire, Dreesen, a tenu un discours similaire. Il a révélé que les transferts hivernaux n’avaient jusqu’ici « pas été envisagés », puisqu’il fallait d’abord « attendre le retour des joueurs. Jamal Musiala est revenu, quelques autres en sont proches : Luis Diaz, Alphonso Davies. Nous verrons alors comment aborder l’hiver. Pour l’instant, nous n’avons pas l’intention d’être très actifs. »

Le football reste néanmoins un secteur où tout peut changer rapidement. « Nous l’avons vu hier. Qui aurait pensé que nous perdrions Harry Kane pendant plusieurs mois à cause de ce geste totalement inutile d’un adversaire ? C’est pourquoi il est difficile de faire des points sur la situation. Ils finissent généralement par vous rattraper », a déclaré Dreesen.

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Un attaquant comme Harry Kane ne peut de toute façon pas être remplacé facilement, a expliqué le dirigeant du Bayern. « Sa manière de dynamiser notre jeu et d’en donner le rythme est unique. L’entraîneur trouvera les bonnes réponses, j’en suis absolument certain. »

Vendredi soir, l’attaquant international anglais a subi une déchirure du ligament de la syndesmose lors du match nul 1-1 contre le 1. FC Cologne . Il devrait donc manquer plusieurs mois au Bayern.

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Michael Olise s’est lui aussi blessé contre Cologne , mais pourrait retrouver le terrain dès le week-end prochain face au HSV. Les Munichois doivent également se passer actuellement de Manuel Neuer, Alphonso Davies, Ismael Saibari, Serge Gnabry et Luis Diaz.

Getty Images

Bayern Munich, rumeur : Michael Olise et Harry Kane annulent leurs visites à des clubs de supporters

En raison de leurs blessures, Harry Kane et Michael Olise auraient annulé les visites à des clubs de supporters initialement prévues dimanche. C’est ce que rapporte Bild.

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Les deux stars du Bayern Munich devaient rendre visite au « FC Bayern Fanclub Rot-Weisse-Traun », à Traunstein, pour Kane, ainsi qu’aux « Schiltberger Bajuwaren », près d’Augsbourg, pour Olise. Leurs blessures ont toutefois contrarié ce projet.

Kane s’est déchiré le ligament de la syndesmose vendredi contre le 1. FC Cologne et manquera donc plusieurs mois au Bayern. Olise s’est également blessé face à Cologne, mais n’a subi « qu’une » légère contusion et pourrait ainsi retrouver le terrain dès le week-end prochain contre le HSV.

Getty Images

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Bayern Munich, actualités : Pep Guardiola ne tarit pas d’éloges sur Vincent Kompany

Pep Guardiola a couvert d’éloges l’entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany.

« Il était mon capitaine à Manchester City. Il m’a beaucoup aidé lorsque j’ai pris mes fonctions d’entraîneur à City, et on voyait déjà à l’époque qu’il deviendrait un excellent entraîneur. Je suis incroyablement heureux qu’il soit maintenant ici, en Bundesliga », a déclaré le technicien espagnol dans un entretien accordé au Bundesliga Magazin.

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Depuis qu’il a quitté son poste d’entraîneur principal de Manchester City l’été dernier, il peut de nouveau suivre la Bundesliga beaucoup plus assidûment. Il y a entraîné le Bayern entre 2013 et 2016. « J’ai maintenant, bien sûr, plus de temps pour suivre la Bundesliga, et en particulier le Bayern Munich de Vincent Kompany », a expliqué Guardiola.

L’Espagnol garde presque exclusivement de bons souvenirs de ses trois années à la Säbener Straße : « Notre séjour à Munich a été la plus belle période pour nous en tant que famille. Nos enfants avaient cinq, neuf et douze ans. À l’époque, nous étions tous ensemble. Aujourd’hui, ils restent en contact avec papa et maman par téléphone ou sur les réseaux sociaux. »

Getty Images

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Bayern Munich, calendrier : les prochains matches du club