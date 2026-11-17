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Le Bayern Munich est mis en garde contre un possible départ de Michael Olise. Un autre joueur s'est gravement blessé et le retour de Luis Diaz devrait encore attendre. Trois clubs anglais convoiteraient également un jeune talent. Infos et rumeurs autour du Bayern.

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Bayern Munich, rumeur : trois clubs anglais se disputent-ils un jeune talent ?

Alors que Jonas Urbig devrait succéder à Manuel Neuer cet été et que Sven Ulreich devrait lui aussi mettre un terme à sa carrière , un départ se profile au poste de gardien au Bayern Munich. Comme cela avait déjà filtré il y a plusieurs semaines, Leonard Prescott serait sur le départ.

Bien que le jeune homme de 17 ans soit considéré comme très talentueux, aucune perspective véritablement prometteuse ne s'offre à lui. D'autant que le Bayern envisagerait de recruter un nouveau gardien remplaçant . La prolongation de son contrat, qui court jusqu'à la fin de la saison, s'annonce difficile, selon les informations qui circulent.

Prescott susciterait néanmoins un vif intérêt. Selon Sky, le gardien de l'équipe d'Allemagne des moins de 17 ans attire surtout les convoitises en Premier League. Arsenal, Brighton & Hove Albion et Chelsea sont cités. En cas de transfert chez les Blues, il pourrait ensuite être prêté au club partenaire du Racing Strasbourg, en Ligue 1.

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Fils d'une Allemande et d'un Américain, Prescott est né à New York et a rejoint le Bayern en 2023. Il est absent depuis juin en raison d'une blessure au ménisque, pour une durée encore indéterminée.

Getty Images

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Bayern Munich, infos : une mise en garde adressée au club concernant Michael Olise

Selon l'ancien professionnel Morgan Schneiderlin, le Bayern Munich doit être sur ses gardes si le Real Madrid passe réellement à l'offensive pour Michael Olise.

« Le Bayern est l'un des meilleurs clubs du monde. Là-bas, il est presque garanti de remporter des titres chaque année. Mais, à partir d'un certain point, lorsqu'un club comme le Real Madrid ou d'autres grandes équipes européennes se manifestent, chaque joueur commence à réfléchir à son avenir », a déclaré le compatriote français du joueur d'exception à la plateforme comeon.com.

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Schneiderlin a néanmoins précisé que le Real devrait consentir un effort considérable pour arracher Olise à son contrat, qui court jusqu'en 2029. « Le Bayern voudra bien sûr le garder et, si cela ne tenait qu'à moi, je le lierais au club jusqu'à ses 36 ans ! Mais malheureusement, le football ne fonctionne pas toujours ainsi », a-t-il déclaré, avant d'insister : « Et toute indemnité de transfert nécessaire pour l'arracher au Bayern serait astronomique. »

Des rumeurs persistantes avaient déjà évoqué une possible offensive du Real lors de la Coupe du monde, cet été , mais elles ne se sont finalement pas concrétisées. Les dirigeants du Bayern, notamment le directeur sportif Max Eberl et le président Herbert Hainer, ainsi que les influents membres du conseil de surveillance Uli Hoeneß et Karl-Heinz Rummenigge, ont déclaré Olise intransférable, même en cas d'offre supérieure à 200 millions d'euros .

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Le dossier pourrait toutefois redevenir brûlant à l'approche de la nouvelle saison. Alors que la prolongation du contrat d'Olise envisagée par les dirigeants du Bayern ne se dessine pas encore, ses coéquipiers en équipe de France Kylian Mbappe et Ibrahima Konate chercheraient, selon L'Equipe, à le « travailler » activement pour le convaincre de rejoindre la capitale espagnole. Mbappe et Olise sont de bons amis. Lors de la Coupe du monde déjà, le buteur aurait fait une promotion appuyée du Real, rapportait alors Sport Bild.

Pour Schneiderlin, Olise est « actuellement l'un des joueurs les plus réguliers du football. C'est tout simplement un footballeur incroyable. Je ne doute pas qu'il figurera parmi les prétendants au Ballon d'Or dans les années à venir », s'est-il enthousiasmé. Il le croit donc aussi capable de jouer à Madrid : « Il a sans aucun doute les qualités pour jouer au Real. »

Getty Images

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Bayern Munich, rumeur : Jamal Musiala proche du retour, Luis Diaz devrait manquer le match contre Cologne

Après sa déchirure de fibres musculaires, contractée en septembre lors de l'échauffement précédant le match de l'équipe d'Allemagne contre les Pays-Bas à Amsterdam en septembre, Jamal Musiala serait proche d'un retour dans le groupe du Bayern Munich pour un match. C'est ce que rapporte Sport1.

Musiala pourrait ainsi effectuer vendredi, contre le 1. FC Cologne, son retour tant attendu, dont le Bayern aurait bien besoin compte tenu de sa situation délicate en matière d'effectif. Alors que Serge Gnabry (blessure musculaire) et Ismael Saibari (déchirure de la syndesmose de la cheville droite) ne reviendront que l'année prochaine , Luis Diaz, victime d'une déchirure d'un faisceau musculaire, ne devrait redevenir une option qu'après le match contre Cologne, selon Sky.

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Alphonso Davies a par ailleurs récemment subi une déchirure de fibres musculaires et sera « absent pour le moment » chez le champion d'Allemagne record . Le Canadien, qui avait dernièrement remplacé Diaz sur l'aile gauche, s'est blessé il y a quelques jours avec sa sélection.

Getty Images

Bayern Munich, infos : un jeune talent gravement blessé

Outre Alphonso Davies, l'infirmerie du FC München accueille aussi un joueur de la réserve. Comme on l'a appris lundi, Louis Richter s'est gravement blessé au genou.

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Le milieu de terrain de 20 ans a même dû être opéré la semaine dernière. Richter venait pourtant tout juste de retrouver les terrains d'entraînement après avoir également souffert d'un problème au genou.

Le club n'a pas donné de pronostic précis sur la durée de son absence. En raison de l'opération, il risque toutefois d'être de nouveau éloigné des terrains pendant une longue période.

IMAGO

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Bayern Munich, calendrier : les prochains matches du club

Date Compétition Match Vendredi 20 novembre (20 h 30) Bundesliga Bayern Munich - 1. FC Cologne Mercredi 25 novembre (21 h) Ligue des champions OSC Lille - Bayern Munich Samedi 28 novembre (15 h 30) Bundesliga Hamburger SV - Bayern Munich Mardi 1er décembre (20 h 45) Coupe d'Allemagne Bayern Munich - Hertha BSC Vendredi 4 décembre (20 h 30) Bundesliga Bayern Munich - SC Paderborn