Bayern Munich - Herta Berlin : chaîne TV, live streaming, compositions et avant-match

Le champion d'Allemagne débute la défense de son titre contre le Herta Berlin. Retrouvez toutes les informations essentielles de ce match.

La reprend ses droits ce vendredi soir et comme chaque année ou presque, le , grand favori, sera chassé par plusieurs prétendants au titre et notamment le .

Les Bavarois ont tourné une page de leur histoire cet été avec les départs de plusieurs joueurs historiques comme Arjen Robben et Franck Ribéry et ne se sont pas considérablement renforcés. Mais malgré tout, les hommes de Niko Kovac auront l'obligation de remporter un nouveau titre de champion d' pour que la saison ne soit pas considérée comme un échec, d'autant plus qu'une épée de Damoclès plane sur l'entraîneur du Bayern Munich, déjà contesté l'été dernier.

Le Bayern Munich entame la défense de son titre ce vendredi soir devant son public de l'Allianz Arena face au Herta Berlin qui reste sur une saison décevante, terminée à la onzième place au classement. Le club de la capitale allemande espère vivre une saison bien meilleure et a changé d'entraîneur cet été afin d'insuffler un nouvel élan au Herta Berlin.

Match Bayern Munich vs Herta Berlin Date Vendredi 16 août Coup d'envoi 20h30

Chaîne TV, live streaming : comment regarder le match ?

En , ce match d'ouverture de la sera diffusé sur beIN Sports max 10.

Chaîne TV Streaming beIN Sports Max 10 beIN Sports

Effectifs et compos

Position Bayern Munich Gardiens Neuer, Ulreich Défenseurs Alaba, Boateng, Hernandez, Kimmich, Pavard, Sule Milieux Alcantara, Coman, Gnabry, Goretzka, Martinez, Renato Sanches, Tolisso Attaquants Lewandowski, Müller

Principal absent : Ivan Perisic.

Composition officielle : Neuer - Kimmich, Sule, Pavard, Alaba - Alcantara, Tolisso, Müller, Gnabry, Lewandowski, Coman.

Position Herta Berlin Gardiens Kraft, Jarstein Défenseurs Skjelbred, Rekic, Stark, Löwen, Klünter, Mittelstädt, Torunarigha Milieux Darida, Duda, Grujic, Gilmour, Friede, Leckie Attaquants Kalou, Esswein, Kopke, Ibisevic, Selke, Lukebakio

Principaux absents : Dedryck Boyata, Julian Albrecht.

Composition officielle : Jarstein - Leckie, Stark, Rekik, Klunter - Duda, Grujic - Darida, Lukebakio, Mittelstädt - Ibisevic.

Les principales déclarations

Niko Kovac (manager du Bayern Munich) : "C'est comme chaque année : personne ne sait vraiment où ils se trouvent. Les résultats des matches amicaux de pré-saison ne doivent pas être surestimés. Un travail acharné nous attend vendredi. Mais nous sommes chez nous, nous allons disputer le premier match de la campagne de Bundesliga et nous voulons gagner bien sûr. L'arrivée d'un nouvel entraîneur crée une atmosphère enthousiaste. Le fera un pas en avant avec Ante Covic (...) Nous voulons défendre notre titre !".

Ante Covic (manager du Herta Berlin) : "L'attente est énorme, même si nous savons que nous nous déplaçons pour affronter le champion d'Allemagne et nous allons rencontrer le plus dur adversaire dès la première journée et à l'extérieur. Néanmoins, nous sommes vraiment impatients de lancer la saison et de repartir de zéro. Je pense que c'est bien d'y aller directement au début. En fin de compte, tout le monde doit jouer contre le Bayern. Les jouer à la première journée est excitant. Bien sûr, nous savons que nous ne rendons pas comme favori à Munich. Pour moi, il est important de repousser nos limites, si nous ne voulons pas perdre, nous voulons rendre nos fans heureux".

L'article continue ci-dessous

5 stats à retenir

Le Hertha a évité la défaite contre le Bayern Munich à quatre reprises au cours des trois dernières saisons (1 victoire, 3 nuls) - plus que toute autre équipe de Bundesliga.

Le Bayern a remporté son premier match lors de chacune des sept dernières saisons - aucune autre équipe de Bundesliga ne l'avait fait auparavant. Les Bavarois ont marqué 25 buts (3,6 en moyenne) et n'en ont concédé que quatre lors de ces matchs d'ouverture.

Le Bayern est invaincu lors de ses 14 derniers matchs de Bundesliga en 2018/19 (11 victoires, 3 nuls). Leur dernière défaite en championnat date du 2 février 2019 (1-3), à Leverkusen.



Robert Lewandowski, l'attaquant du Bayern, a marqué lors de la 1ère journée lors des quatre dernières saisons, égalant ainsi le record de Bundesliga. Seuls Stefan Kießling et Klaas-Jan Huntelaar ont fait autant.



Depuis son retour en Bundesliga en 2013, le Hertha BSC n’a perdu aucun de ses matches de la première journée (5 victoires, 1 nul) et a remporté chacun de ses quatre derniers matchs. n’a perdu aucun de ses 15 derniers matches d’ouverture en (12 victoires, 3 nuls), gardant sa cage inviolée lors de chacun des 7 derniers.