Bayern Munich, Hansi Flick de moins en moins confiant pour Alaba

Face aux rumeurs d’une signature d’Alaba au Real Madrid, Hansi Flick n’a pas caché son pessimisme sur l’issue finale du dossier de l’Autrichien.

C’est la bombe qui secoue l’ et l’ depuis quelques heures. De l’autre côté des Pyrénées, il est acquis que David Alaba sera un joueur du la saison prochaine. En fin de contrat avec le , l’Autrichien n’a pas réussi à se mettre d’accord avec les Bavarois pour prolonger l’aventure commencée en 2008. Face aux nombreuses rumeurs sur son fils, le père de David Alaba est sorti du silence, ce mardi, estimant "qu’il ne pouvait pas confirmer les rumeurs venues d’Espagne."

Une façon d’éteindre le feu tout en ne fermant pas la porte au Real Madrid alors que le PSG ou sont également associés à la signature du gaucher pour l’été prochain. Du côté du Bayern Munich, la position a toujours été claire : l’objectif est de parvenir à un accord avec Alaba pour continuer l’aventure.

Mais plus les semaines avancent et plus le pessimisme se fait présent en Bavière. Présent en conférence de presse, Hansi Flick n’a pu échapper aux questions concernant l’avenir de son joueur. L’entraîneur bavarois a pour une fois avoué à demi-mot que l’issue finale pourrait ne pas être favorable au Bayern Munich.

"C'est difficile, je le sais aussi. On ne sait jamais comment la situation va évoluer. Les conditions actuelles vont plus dans le sens d’un départ du club pour lui."

"Il peut arriver que des joueurs partent. Mais je n'ai encore rien entendu de lui. Tant qu’il y a toujours de l’espoir, on continue à y croire mais je sais que ça va dans une certaine direction et qu'il pourrait y avoir un transfert. Dans le football, des changements peuvent toujours se produire - cela fait partie du jeu. Il faut attendre et voir ce qui se passe. "

"Je ne sais pas où la route mène. Le club a clairement défini sa position, j'ai également précisé ma position. David n'est pas seulement précieux pour l'équipe sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire. Mais je ne me fais pas de souci pour le moment. Si un joueur de cette qualité quitte le club, le club doit trouver un nouveau joueur de cette qualité. Pour le moment, cependant, l'accent est mis sur l'équipe que j'ai à ma disposition. "