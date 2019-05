Bayern Munich - Gnabry : "Je suis venu ici pour gagner des titres"

Serge Gnabry et le Bayern Munich ont l'opportunité d'être sacrés champions d'Allemagne contre l'Eintracht Francfort, samedi (15h30).

Un match nul ce samedi contre l' (15h30) et le de Serge Gnabry remportera la pour la septième saison consécutive. L'international allemand est parvenu à se faire une place dans l'effectif pléthorique de Niko Kovac, après avoir été prêté un an à la saison passée. Il est revenu pour DAZN sur sa première saison en Bavière, le parcours de l'équipe, son entraîneur ou encore la saison du .

Sur la possibilité de gagner le titre à domicile

"J'aurais aimé devenir champion à Leipzig [les Bavarois ont concédé le nul 0-0 alors qu'ils auraient été sacrés en cas de succès, ndlr]. J'aurais eu une semaine moins tendue. Le Bayern n'a plus été champion à domicile depuis de nombreuses années, j'espère que c'est un bon signe que nous puissions célébrer avec nos supporters."

Sur le Borussia Dortmund

"Dortmund a fait une grande saison avec une jeune équipe. Avant la deuxième moitié de saison, ils avaient neuf points d'avance. Ils ont souvent perdu des matches à cause d'erreurs individuelles et ainsi perdu leur première place. Malgré cela, tout le monde devrait reconnaître la performance du BVB."

Sur sa saison à titre personnel

"Ce ne serait pas une bonne saison si nous ne gagnons pas de titre. C'est la principale raison pour laquelle je suis venu au Bayern. L'équipe est toujours plus importante que la performance individuelle. C'est important pour nous de gagner les deux titres [championnat et coupe] au final. J'ai pris mes responsabilités, jouer toutes les semaines et être dans le rythme permet de se sentir bien."

Sur Niko Kovac

"Il m'a donné sa confiance. J'essaie de lui rendre en travaillant dur pendant la semaine et de bonnes performances pendant les matches. Les rumeurs de son départ ? J'essaie de rester en dehors de ça autant que je peux. Nous travaillons avec lui chaque jour pour essayer de réaliser les meilleurs résultats possibles. Nous sommes ensemble dans ce contexte."

Sur les déclarations d'Uli Hoenness, qui avait dit de lui qu'il était "la surprise de la saison"

"D'être autant félicité par une personne comme Uli Hoeness est un sentiment agréable. Il est dans le football depuis si longtemps, il a vu beaucoup de joueurs venir et partir du Bayern. S'il dit quelque chose comme ça, cela me motive encore plus, me donne davantage de confiance pour continuer. Je suis venu avec l'ambition de trouver ma place. C'est ce pourquoi j'ai travaillé depuis le début et cela devrait rester comme ça."

Sur l'arrivée de Julian Nagelsmann, son entraîneur à Hoffenheim, au

"Je pense clairement [qu'ils seront plus forts]. Si vous regardez le développement de Hoffenheim et de chaque joueur, je pense quà Leipzig avec cette équipe et cette structure, il va de nouveau avoir un impact important. Nagelsmann n'est jamais satisfait, il essaie toujours de pousser ses joueurs de manière positive. C'est un fanatique, ça rejaillit sur ses joueurs. Il m'a beaucoup aidé avec sa méthode en un an.

C'est possible [que Leipzig devienne un concurrent du Bayern]. Ils ont toujours été en haut du tableau ces dernières saisons. Ils vont continuer à renforcer l'équipe. Je pense qu'ils vont devenir très forts dans les prochaines années."