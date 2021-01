Bayern Munich - Fribourg (2-1), le Bayern repart de l’avant

Sans briller, le Bayern a renoué avec la victoire ce samedi en Bundesliga. A domicile, les Munichois ont dominé leur voisin de Fribourg.

Le Bayern peut respirer. Le champion d’Europe a mis fin ce dimanche à sa mauvaise série de résultats en sortant victorieux de son opposition contre (2-1). Face au voisin munichois, invaincu depuis sept parties, les hommes de Hansi Flick ont eu fort à faire, mais ils ont fini par assurer les trois points. Ils reprennent par la même occasion leur avance de quatre points sur leur premier poursuivant, le .

Muller sauve la mise aux Bavarois

Face à la formation de la forêt noire, le Bayern a donc dû cravacher pour remporter la mise. Et la différence au tableau d’affichage ne s’est faite que dans le dernier quart d’heure du jeu. C’est Thomas Muller, en homme providentiel, qui a soulagé son équipe.

L’expérimenté attaquant a sorti les siens du piège en signant une reprise victorieuse sur une remise de Leroy Sané dans la surface (75e). Un but qui est arrivé au bon moment, puisque le Bayern commençait à douter suite à l’égalisation adverse.

Alors qu’ils étaient menés au score dès la 7e minute après l’ouverture du score de Robert Lewandowski, qui a mis à profit une passe de Muller, les visiteurs sont parvenus à recoller au score en faisant mouche sur leur premier corner. Nils Petersen, un ancien sociétaire du Bayern (9 matches joués en 2011/2012), a rétabli la parité en cueillant le cuir de la tête au second poteau.

Le Bayern a tremblé jusqu’au bout

Fribourg n’est donc pas parvenu à tenir ce résultat jusqu’au bout. La formation de Christian Streich s’est bien battue et aurait mérité de glaner au moins un point. Même à 1-2, elle n’a pas lâché. A l’entame du temps additionnel, elle est même parvenue à faire trembler la transversale de Neuer par le biais de l'inusable Petersen.

Néanmoins, dire que le succès du Bayern est galvaudé serait aussi exagéré. Les Munichois ont eu suffisamment d’opportunités pour se rendre le match facile, mais ils n’en ont pas profité. Goretzka (46e), Tolisso (84e) et Sané (89e) ont vendangé les meilleures opportunités. Finalement, et contrairement à ce qui avait été le cas lors des deux matches précédents, ça sera sans regret pour eux et leur formation.